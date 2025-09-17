https://crimea.ria.ru/20250917/udary-naneseny-po-zheleznoy-doroge-na-ukraine-1149505147.html
Удары нанесены по железной дороге на Украине
Российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, проинформировали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
