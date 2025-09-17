Рейтинг@Mail.ru
Удары нанесены по железной дороге на Украине - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Удары нанесены по железной дороге на Украине
Удары нанесены по железной дороге на Украине - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Удары нанесены по железной дороге на Украине
Российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ.Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, проинформировали в Минобороны РФ.
украина
Новости
Удары нанесены по железной дороге на Украине

Удары по железной дороге на Украине нанесли российские военные

12:39 17.09.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, проинформировали в Минобороны РФ.
