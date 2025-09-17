https://crimea.ria.ru/20250917/shpion-iz-afriki-peredaval-kievu-svedeniya-o-voennykh-obektakh-v-rossii-1149502500.html

Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали шпиона из Африки, который передавал разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", - говорится в сообщении.По информации ведомства, иностранец через Telegram связался с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ.Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Мужчину заключили под стражу."Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", - добавили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мостуФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянкуФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда

