Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России - РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T09:54
2025-09-17T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали шпиона из Африки, который передавал разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", - говорится в сообщении.По информации ведомства, иностранец через Telegram связался с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ.Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Мужчину заключили под стражу."Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", - добавили в ФСБ.
Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России

В Астрахани ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Киева африканца

09:54 17.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Силовики задержали шпиона из Африки, который передавал разведке Украины сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, иностранец через Telegram связался с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По его заданию злоумышленник собрал и передал сведения о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ.
Африканца задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Мужчину заключили под стражу.
"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются", - добавили в ФСБ.
