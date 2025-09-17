https://crimea.ria.ru/20250917/regiony-v-etom-godu-poluchat-25-mlrd-rubley-na-blagoustroystvo-gorodov-1149514593.html

Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этом году на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания членов правительства. При этом, по данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, с момента запуска программы "Комфортная городская среда" в стране благоустроили 77 тысяч дворовых и общественных территорий. По его словам, программа остается одной из самых узнаваемых у россиян, и по итогам опроса за прошлый год 90% жителей страны высоко оценили новые детские площадки, дворы, парки, скверы и набережные. При этом число граждан, готовых принимать участие в благоустройстве своих городов и сел, растет."Вообще программа рассчитана именно на малые города. Россия – это страна малых городов… В этом году проведено пятое Всероссийского голосование – почти 17 млн человек отдали свой голос, а это каждый восьмой житель страны старше 14 лет", – констатировал министр.Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытиеБлагоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории

