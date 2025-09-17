Рейтинг@Mail.ru
Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
В этом году на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T17:01
2025-09-17T17:02
россия
городская среда
благоустройство
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
владимир путин (политик)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этом году на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания членов правительства. При этом, по данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, с момента запуска программы "Комфортная городская среда" в стране благоустроили 77 тысяч дворовых и общественных территорий. По его словам, программа остается одной из самых узнаваемых у россиян, и по итогам опроса за прошлый год 90% жителей страны высоко оценили новые детские площадки, дворы, парки, скверы и набережные. При этом число граждан, готовых принимать участие в благоустройстве своих городов и сел, растет."Вообще программа рассчитана именно на малые города. Россия – это страна малых городов… В этом году проведено пятое Всероссийского голосование – почти 17 млн человек отдали свой голос, а это каждый восьмой житель страны старше 14 лет", – констатировал министр.Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытиеБлагоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
россия, городская среда, благоустройство, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), владимир путин (политик), новости
Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов

В России в этом году выделили 25 млрд на создание комфортной городской среды - Путин

17:01 17.09.2025 (обновлено: 17:02 17.09.2025)
 
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этом году на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания членов правительства.
"У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
При этом, по данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, с момента запуска программы "Комфортная городская среда" в стране благоустроили 77 тысяч дворовых и общественных территорий.
"За время реализации программы в стране уже благоустроили 77 тысяч территорий, из которых 42 тысячи – дворовых, 35 тысяч – общественных. Благоустроенные пространства стали частью повседневной жизни почти 130 млн россиян", – сказал Файзуллин.
По его словам, программа остается одной из самых узнаваемых у россиян, и по итогам опроса за прошлый год 90% жителей страны высоко оценили новые детские площадки, дворы, парки, скверы и набережные. При этом число граждан, готовых принимать участие в благоустройстве своих городов и сел, растет.
"Вообще программа рассчитана именно на малые города. Россия – это страна малых городов… В этом году проведено пятое Всероссийского голосование – почти 17 млн человек отдали свой голос, а это каждый восьмой житель страны старше 14 лет", – констатировал министр.
Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытие
Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
 
РоссияГородская средаБлагоустройствоИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Владимир Путин (политик)Новости
 
