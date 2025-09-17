Рейтинг@Mail.ru
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.По данным ведомства, возгорание произошло в районе сел Ключи и Новозбурьевка. Специалистам удалось локализовать огонь на площади 25 гектаров.Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.
Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно

В Симферопольском районе Крыма сгорело 25 гектаров сухостоя

17:13 17.09.2025 (обновлено: 17:20 17.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в районе сел Ключи и Новозбурьевка. Специалистам удалось локализовать огонь на площади 25 гектаров.
"Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 человека, 7 единиц техники, из них от МЧС России 23 человека, 6 единиц техники", – уточнили в пресс-службе.
Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.
