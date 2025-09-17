https://crimea.ria.ru/20250917/pozhar-pod-simferopolem-okhvatil-25-gektarov--chto-izvestno-1149515203.html

Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно

Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно

Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.

2025-09-17T17:13

2025-09-17T17:13

2025-09-17T17:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.По данным ведомства, возгорание произошло в районе сел Ключи и Новозбурьевка. Специалистам удалось локализовать огонь на площади 25 гектаров.Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Феодосией потушилиПожар на 50 гектарах под Симферополем потушилиПод Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров

