Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T17:13
2025-09-17T17:13
2025-09-17T17:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Пожарные тушат возгорание сухой растительности под Симферополем, сообщили РИА Новости Крым в региональном главке МЧС России.По данным ведомства, возгорание произошло в районе сел Ключи и Новозбурьевка. Специалистам удалось локализовать огонь на площади 25 гектаров.Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Феодосией потушилиПожар на 50 гектарах под Симферополем потушилиПод Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
17:13 17.09.2025 (обновлено: 17:20 17.09.2025)