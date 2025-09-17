Под Симферополем два поселка остались без света

https://crimea.ria.ru/20250917/pod-simferopolem-dva-poselka-ostalis-bez-sveta-1149501364.html
2025-09-17T08:52
2025-09-17T08:52
2025-09-17T08:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Два населенных пункта Симферопольского района Крыма остались без света в среду утром из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Уточняется, что к этому времени на месте работает аварийная бригада. Ориентировочно электроэнергию в дома потребителей обещают вернуть в течение трех часов.Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
08:52 17.09.2025 (обновлено: 08:55 17.09.2025)