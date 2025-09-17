https://crimea.ria.ru/20250917/pod-simferopolem-demontiruyut-zhd-put-kak-organizuyut-dvizhenie-1149504409.html

Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение

В ночь с 17 на 18 сентября на железнодорожном переезде "Элеваторная – Пролетная" (автодорога Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское) ограничат движение,... РИА Новости Крым, 17.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 сентября на железнодорожном переезде "Элеваторная – Пролетная" (автодорога Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское) ограничат движение, сообщает глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.По его словам, меры приняты в связи проведением ремонтных работ и будут действовать с 23:00 17 сентября до 06:00 18 сентября.Грабован также подчеркнул, что автомобилям скорой помощи и пожарным машинам будет обеспечен беспрепятственный проезд.Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения, они будут действовать до 10 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

