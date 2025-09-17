Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:47 17.09.2025 (обновлено: 11:58 17.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В ночь с 17 на 18 сентября на железнодорожном переезде "Элеваторная – Пролетная" (автодорога Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское) ограничат движение, сообщает глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован.
По его словам, меры приняты в связи проведением ремонтных работ и будут действовать с 23:00 17 сентября до 06:00 18 сентября.
"В период с 23:00 17 сентября до 06:00 18 сентября будет временно демонтирован железнодорожный путь и настил переезда. В указанный период пропуск автотранспорта будет осуществляться по 1 полосе согласно временной схеме движения", – проинформировал глава администрации.
© Telegram-канал Василий ГрабованОграничение движения под Симферополем
© Telegram-канал Василий Грабован
Грабован также подчеркнул, что автомобилям скорой помощи и пожарным машинам будет обеспечен беспрепятственный проезд.
Участников дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в районе железнодорожного переезда по улице Тоннельной продлены сроки ограничения движения, они будут действовать до 10 октября.
