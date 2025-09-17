https://crimea.ria.ru/20250917/perebegal-na-krasnyy-v-krymu-avtobus-sbil-11-letnego-rebenka-na-zebre-1149508488.html
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
На автодороге "Таврида – Приморский – Береговое – Феодосия" автобус сбил 11-летнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T14:16
2025-09-17T14:16
2025-09-17T14:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На автодороге "Таврида – Приморский – Береговое – Феодосия" автобус сбил 11-летнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, водитель двигался со стороны Керчи в направлении Феодосии, когда ребенок вышел на пешеходных переход, несмотря на запрещающий сигнал светофора.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль республиканской прокуратурой.Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Темрюкском районе. 53-летний водитель, управляя автомобилем "Урал", поворачивая, не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении легковому автомобилю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погиблиВ Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в автоВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
