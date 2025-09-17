Рейтинг@Mail.ru
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250917/perebegal-na-krasnyy-v-krymu-avtobus-sbil-11-letnego-rebenka-na-zebre-1149508488.html
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре" - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
На автодороге "Таврида – Приморский – Береговое – Феодосия" автобус сбил 11-летнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На автодороге "Таврида – Приморский – Береговое – Феодосия" автобус сбил 11-летнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, водитель двигался со стороны Керчи в направлении Феодосии, когда ребенок вышел на пешеходных переход, несмотря на запрещающий сигнал светофора.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль республиканской прокуратурой.Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Темрюкском районе. 53-летний водитель, управляя автомобилем "Урал", поворачивая, не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении легковому автомобилю.
феодосия, госавтоинспекция крыма, крым, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе
Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"

В Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе

14:16 17.09.2025 (обновлено: 14:25 17.09.2025)
 
© Прокуратура КрымаДТП с несовершеннолетним под Феодосией
ДТП с несовершеннолетним под Феодосией
© Прокуратура Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. На автодороге "Таврида – Приморский – Береговое – Феодосия" автобус сбил 11-летнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Крыма.
По предварительным данным, водитель двигался со стороны Керчи в направлении Феодосии, когда ребенок вышел на пешеходных переход, несмотря на запрещающий сигнал светофора.
"В результате ДТП 11- летний ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент ДТП в автобусе пассажиры отсутствовали", – уточнили в полиции.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят под контроль республиканской прокуратурой.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Темрюкском районе. 53-летний водитель, управляя автомобилем "Урал", поворачивая, не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении легковому автомобилю.
