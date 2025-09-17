Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта
Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта
Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках фронта, нанося удары по подразделениям ВСУ. За сутки уничтожены более 1,5 тысяч солдат РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T13:19
2025-09-17T15:19
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
сумская область
харьковская область
днепропетровская область
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках фронта, нанося удары по подразделениям ВСУ. За сутки уничтожены более 1,5 тысяч солдат противника и сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" атаковали формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах четырех поселков Сумской области. На Харьковском направлении ликвидированы подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. Противник потерял до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено восемь складов боеприпасов и материальных средств.Силы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинской стороны превысили 250 человек, уничтожены британская бронированная машина, 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО "Сеялка", девять станций РЭБ и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи в районах девяти населенных пунктов ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ достигли 255 человек, уничтожены танк, шесть боевых машин, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу. Ликвидированы две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и горючего.Силы группировки войск "Центр" улучшили позиции по переднему краю в районах семи населенных пунктов ДНР. Украинские потери превысили 530 человек. Уничтожены пять боевых машин, включая БТР, бронеавтомобили, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.Военные группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили до 275 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 13 автомобилей и станция РЭБ.Силы группировки войск "Днепр" атаковали позиции украинских войск в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ – до 50 человек и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках фронта, нанося удары по подразделениям ВСУ. За сутки уничтожены более 1,5 тысяч солдат противника и сотни единиц техники, сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" атаковали формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах четырех поселков Сумской области. На Харьковском направлении ликвидированы подразделения мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. Противник потерял до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено восемь складов боеприпасов и материальных средств.
Силы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинской стороны превысили 250 человек, уничтожены британская бронированная машина, 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО "Сеялка", девять станций РЭБ и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи в районах девяти населенных пунктов ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ достигли 255 человек, уничтожены танк, шесть боевых машин, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу. Ликвидированы две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и горючего.
Силы группировки войск "Центр" улучшили позиции по переднему краю в районах семи населенных пунктов ДНР. Украинские потери превысили 530 человек. Уничтожены пять боевых машин, включая БТР, бронеавтомобили, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Военные группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери противника составили до 275 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 13 автомобилей и станция РЭБ.
Силы группировки войск "Днепр" атаковали позиции украинских войск в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ – до 50 человек и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станций РЭБ и два склада боеприпасов.
