Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках фронта. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Оптовая стоимость бензина Аи-92 обновила рекордное значение. В России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых участках фронта, нанося удары по подразделениям ВСУ. За сутки уничтожены более 1,5 тысяч солдат противника и сотни единиц техники, сообщили в среду в Минобороны РФ. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Также российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Укрзализниця" сообщила об атаке по подстанциям железной дороги Украины, которая парализовала движение в два региона страны.
Заявление Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.
Зеленский действительно готов встретиться с президентом России, но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса, считает политолог Павел Шипилин.
Цена на бензин
В среду стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 73,2 тысячи рублей за тонну, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов. По данным биржевого сайта, за день марка Аи-92 по индексу европейской части России подорожала на 0,09% – до 73 208 рублей за тонну. Внебиржевая цена достигла 74 492 рублей. При этом стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,43% и составляет 79 071 рубля за тонну. Цена на летнее дизельное топливо увеличилась 2,4% – до 68 720 рублей за тонну.
Оплата ЖКУ
С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил в среду зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, главная цель нововведения – удобство граждан, так как многие россияне получают зарплату 12–15 числа, и только после этого могут оплачивать счета. Изменения также коснутся управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций: срок предоставления платежных документов будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца.
Крупный астероид
Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам ученых, средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса астероида примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
