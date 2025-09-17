https://crimea.ria.ru/20250917/nayden-novyy-sposob-lecheniya-epilepsii-1149507612.html

Найден новый способ лечения эпилепсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли новый подход в лечении эпилепсии, призванный помочь пациентам, в случае, когда традиционная терапия неэффективна. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Computers in Biology and Medicine, сообщили в Российском научном фонде (РНФ), пишет РИА Новости.Как объяснили в пресс-службе РНФ, при эпилепсии в мозге происходят внезапные, неконтролируемые всплески активности нейронов, что и приводит к судорогам. При этом современные препараты, корректирующие работу нейронов, примерно в 30% случаев оказываются неэффективными, поскольку в припадках могут быть задействованы не только нейроны, но и астроциты – клетки, которые поддерживают и питают нейроны.Ученые из Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" совместно с коллегами из Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта разработали компьютерную модель, куда входит сеть нейронов и сеть астроцитов.В ходе работы ученые обнаружили, что высокая активность нейронов во время приступа увеличивает количество аминокислоты глутамата, которая активирует астроциты. Реагируя, астроциты выделяют "тормозную" молекулу, которая подавляет передачу возбуждающих сигналов между нейронами. Таким образом, спонтанные вспышки активности нейронов также спонтанно прекращались.По мнению специалистов, скорость и эффективность, с которыми астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависят от их собственного состояния, поэтому необходимо укреплять защитную и противосудорожную функцию этих клеток. Инновационные методы лечения эпилепсии могут быть направлены именно на это, считают эксперты.Ученые планируют верифицировать полученные результаты на клинических данных разных эпилептиформных патологий, чтобы разработать систему поддержки принятия врачебных решений, позволяющих предсказывать возникновение патологической эпиактивности.Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.Также в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые создали пленку для зубов против кариесаВ России зарегистрирован новый препарат для лечения ракаРоссийская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат

россия

