Найден новый способ лечения эпилепсии - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Найден новый способ лечения эпилепсии
Найден новый способ лечения эпилепсии - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Найден новый способ лечения эпилепсии
Российские ученые нашли новый подход в лечении эпилепсии, призванный помочь пациентам, в случае, когда традиционная терапия неэффективна. Статья о результатах... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли новый подход в лечении эпилепсии, призванный помочь пациентам, в случае, когда традиционная терапия неэффективна. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Computers in Biology and Medicine, сообщили в Российском научном фонде (РНФ), пишет РИА Новости.Как объяснили в пресс-службе РНФ, при эпилепсии в мозге происходят внезапные, неконтролируемые всплески активности нейронов, что и приводит к судорогам. При этом современные препараты, корректирующие работу нейронов, примерно в 30% случаев оказываются неэффективными, поскольку в припадках могут быть задействованы не только нейроны, но и астроциты – клетки, которые поддерживают и питают нейроны.Ученые из Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" совместно с коллегами из Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта разработали компьютерную модель, куда входит сеть нейронов и сеть астроцитов.В ходе работы ученые обнаружили, что высокая активность нейронов во время приступа увеличивает количество аминокислоты глутамата, которая активирует астроциты. Реагируя, астроциты выделяют "тормозную" молекулу, которая подавляет передачу возбуждающих сигналов между нейронами. Таким образом, спонтанные вспышки активности нейронов также спонтанно прекращались.По мнению специалистов, скорость и эффективность, с которыми астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависят от их собственного состояния, поэтому необходимо укреплять защитную и противосудорожную функцию этих клеток. Инновационные методы лечения эпилепсии могут быть направлены именно на это, считают эксперты.Ученые планируют верифицировать полученные результаты на клинических данных разных эпилептиформных патологий, чтобы разработать систему поддержки принятия врачебных решений, позволяющих предсказывать возникновение патологической эпиактивности.Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.Также в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Найден новый способ лечения эпилепсии

Прорыв в вопросах лечения эпилепсии совершили российские ученые

13:58 17.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия "Рафарма" в Липецкой области
Работа фармацевтического предприятия Рафарма в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые нашли новый подход в лечении эпилепсии, призванный помочь пациентам, в случае, когда традиционная терапия неэффективна. Статья о результатах исследования опубликована в журнале Computers in Biology and Medicine, сообщили в Российском научном фонде (РНФ), пишет РИА Новости.
Как объяснили в пресс-службе РНФ, при эпилепсии в мозге происходят внезапные, неконтролируемые всплески активности нейронов, что и приводит к судорогам. При этом современные препараты, корректирующие работу нейронов, примерно в 30% случаев оказываются неэффективными, поскольку в припадках могут быть задействованы не только нейроны, но и астроциты – клетки, которые поддерживают и питают нейроны.
Ученые из Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" совместно с коллегами из Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта разработали компьютерную модель, куда входит сеть нейронов и сеть астроцитов.
В ходе работы ученые обнаружили, что высокая активность нейронов во время приступа увеличивает количество аминокислоты глутамата, которая активирует астроциты. Реагируя, астроциты выделяют "тормозную" молекулу, которая подавляет передачу возбуждающих сигналов между нейронами. Таким образом, спонтанные вспышки активности нейронов также спонтанно прекращались.
"Тонкая настройка созданной нами модели позволила добиться совпадения статистики появления припадков с данными, наблюдаемыми у лабораторных животных с эпилепсией. Это окончательно доказало ключевую роль астроцитов в процессах развития и прекращения эпилептических припадков", – объяснила директор НИИ нейронаук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева.
По мнению специалистов, скорость и эффективность, с которыми астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависят от их собственного состояния, поэтому необходимо укреплять защитную и противосудорожную функцию этих клеток. Инновационные методы лечения эпилепсии могут быть направлены именно на это, считают эксперты.
Ученые планируют верифицировать полученные результаты на клинических данных разных эпилептиформных патологий, чтобы разработать систему поддержки принятия врачебных решений, позволяющих предсказывать возникновение патологической эпиактивности.
Ранее президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.
Также в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
