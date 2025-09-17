На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли

https://crimea.ria.ru/20250917/na-kubani-inomarka-stolknulas-s-gruzovikom-dva-cheloveka-pogibli-1149502672.html

2025-09-17T10:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Два человека стали жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе "Кавказ" в Успенском районе, сообщили в полиции Краснодарского края.Авария произошла накануне около 21:20. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал через сплошную на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с прицепом.На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком. Он оказался зажат в салоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в автоВ Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмыВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходе

