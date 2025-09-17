Рейтинг@Mail.ru
На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/na-kubani-inomarka-stolknulas-s-gruzovikom-dva-cheloveka-pogibli-1149502672.html
На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли
На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли - РИА Новости Крым, 17.09.2025
На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли
Два человека стали жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе "Кавказ" в Успенском районе, сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T10:00
2025-09-17T10:00
дтп
происшествия
краснодарский край
новости
умвд россии по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149502316_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6e6a277827579bc634660a369ccec8f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Два человека стали жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе "Кавказ" в Успенском районе, сообщили в полиции Краснодарского края.Авария произошла накануне около 21:20. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал через сплошную на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с прицепом.На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком. Он оказался зажат в салоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в автоВ Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмыВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149502316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9aa881edbef02e24485075980732a6cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, краснодарский край, новости, умвд россии по краснодарскому краю
На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли

Два человека погибли в лобовом столкновении иномарки и грузовика в Успенском районе Кубани

10:00 17.09.2025
 
© Полиция КубаниСмертельное ДТП в Успенском районе Краснодарского края
Смертельное ДТП в Успенском районе Краснодарского края
© Полиция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Два человека стали жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе "Кавказ" в Успенском районе, сообщили в полиции Краснодарского края.
Авария произошла накануне около 21:20. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал через сплошную на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN с прицепом.
"В результате ДТП водитель и пассажир Nissan от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", – уточнили в МВД.
На месте работали сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель микроавтобуса пострадал при ДТП с грузовиком. Он оказался зажат в салоне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе грузовик смял микроавтобус – водителя зажало в авто
В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмы
В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
 
ДТППроисшествияКраснодарский крайНовостиУМВД России по Краснодарскому краю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Удары нанесены по железной дороге на Украине
12:22В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:15В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
12:11Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:47Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:23Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
11:11Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
10:56Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией
10:35В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
10:20Крым опережает план по газификации
10:12В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
10:00На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли
09:54Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России
09:47На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина
09:28Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури
09:07Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива
08:52Под Симферополем два поселка остались без света
08:28Чем Крым интересен Белоруссии
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
07:39Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Лента новостейМолния