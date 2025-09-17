https://crimea.ria.ru/20250917/na-kerchenskom-poluostrove-prozvuchat-vzryvy--prichina-1149482267.html

На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на специализированных полигонах в Ленинском районе Крыма 17 сентября.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на специализированных полигонах в Ленинском районе Крыма 17 сентября. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

