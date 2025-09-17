Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина - РИА Новости Крым, 17.09.2025
На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина
На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина - РИА Новости Крым, 17.09.2025
На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на специализированных полигонах в Ленинском районе Крыма 17 сентября. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T09:47
2025-09-17T09:47
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский районный суд крыма
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на специализированных полигонах в Ленинском районе Крыма 17 сентября. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский районный суд крыма, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина

В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы

09:47 17.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВзрыв
Взрыв
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат саперы на специализированных полигонах в Ленинском районе Крыма 17 сентября. Об этом предупредили в районной администрации.
"17 сентября во второй половине дня в 4-х километрах севернее от села Бондаренково, а также на Багеровском полигоне планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.
Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Утилизация взрывоопасных предметов в КрымуЛенинский районный суд КрымаКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
