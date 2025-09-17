https://crimea.ria.ru/20250917/krym-i-sevastopol-poluchat-bolshe-40-mln--na-tsentry-podderzhki-eksporta-1149507462.html

Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта

Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство продолжает развивать инфраструктуру, необходимую для поддержки малых и средних компаний, выходящих на внешние рынки. В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Финансовая поддержка позволит регионам заключать экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий до конца текущего года.В документе указывается, что Республика Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей - каждому из регионов достанется свыше 20 млн 157 тысяч рублей.Финансирование ведется в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", который входит в состав нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.По информации руководителя Южного региональого центра поддержки экспорта Ксении Слуцкой, крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меры по снижению инфляции в России дают результат – ПутинЭкспорт из Крыма: что и куда продает республикаКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки

