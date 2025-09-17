Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/krupnyy-pozhar-pod-simferopolem-potushili-1149517474.html
Крупный пожар под Симферополем потушили
Крупный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крупный пожар под Симферополем потушили
Возгорание сухой растительности под Симферополем потушили на площади 25 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T18:52
2025-09-17T18:58
крым
симферопольский район
происшествия
пожар
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149517693_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_22afd5a4581c57bf618ad26dfe5b5d15.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности под Симферополем потушили на площади 25 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Огонь вспыхнул в среду днем между селами Ключи и Новозбурьевка в Симферопольском районе. Изначально с пожаром боролись 24 спасателя и семь единиц техники, позже группировку нарастили до 31 человека и 11 единиц спецтехники. Пламя было локализовано на площади 25 гектаров.Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаровПожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотникиСпас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149517693_1:0:601:450_1920x0_80_0_0_43e3f1475010e3a7c5fe392f53eee87d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферопольский район, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Крупный пожар под Симферополем потушили

В Симферопольском районе Крыма потушили крупный ландшафтный пожар

18:52 17.09.2025 (обновлено: 18:58 17.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферопольском районе Крыма потушили крупный ландшафтный пожар
В Симферопольском районе Крыма потушили крупный ландшафтный пожар
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности под Симферополем потушили на площади 25 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Огонь вспыхнул в среду днем между селами Ключи и Новозбурьевка в Симферопольском районе. Изначально с пожаром боролись 24 спасателя и семь единиц техники, позже группировку нарастили до 31 человека и 11 единиц спецтехники. Пламя было локализовано на площади 25 гектаров.
"18:45 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаров
Пожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотники
Спас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника
 
КрымСимферопольский районПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Лента новостейМолния