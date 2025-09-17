https://crimea.ria.ru/20250917/krupnyy-pozhar-pod-simferopolem-potushili-1149517474.html

Крупный пожар под Симферополем потушили

Возгорание сухой растительности под Симферополем потушили на площади 25 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T18:52

2025-09-17T18:52

2025-09-17T18:58

крым

симферопольский район

происшествия

пожар

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149517693_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_22afd5a4581c57bf618ad26dfe5b5d15.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности под Симферополем потушили на площади 25 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Огонь вспыхнул в среду днем между селами Ключи и Новозбурьевка в Симферопольском районе. Изначально с пожаром боролись 24 спасателя и семь единиц техники, позже группировку нарастили до 31 человека и 11 единиц спецтехники. Пламя было локализовано на площади 25 гектаров.Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией. Первоначально сообщалось, что огонь охватил шесть гектаров. Позже сообщалось об увеличении площади возгорания до 20 гектаров. Утром в понедельник стало известно, что пожар локализовали на площади 35 гектаров. Потушить удалось только к вечеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем большой пожар - горит трава на площади 50 гектаровПожар в Орджоникидзе – спасателям помогают волонтеры и беспилотникиСпас многоквартирный дом от пожара: в Крыму наградили школьника

Новости

