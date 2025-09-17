Рейтинг@Mail.ru
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
Водитель и врач скорой помощи госпитализированы с контузиями и осколочными ранениями в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в городе Алешки... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водитель и врач скорой помощи госпитализированы с контузиями и осколочными ранениями в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщили в городской администрации.В городской администрации уточнили, что в результате удара водитель и врач госпитализированы в скадовскую больницу с контузиями и осколочными ранениями конечностей.Медики, направлявшиеся на помощь пострадавшим, сами оказались на больничной койке, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Кроме того, по информации Родиона Мирошника, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водитель и врач скорой помощи госпитализированы с контузиями и осколочными ранениями в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщили в городской администрации.
"В городе Алешки дрон ВСУ ударил по машине "скорой" Алешковской ЦРБ", – сказано в сообщении.
В городской администрации уточнили, что в результате удара водитель и врач госпитализированы в скадовскую больницу с контузиями и осколочными ранениями конечностей.
Медики, направлявшиеся на помощь пострадавшим, сами оказались на больничной койке, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По данным из алешкинской больницы, за последние месяцы украинские нацисты сожгли в результате дронных атак 12 автомобилей скорой помощи", – привел статистику посол.
Кроме того, по информации Родиона Мирошника, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года.
