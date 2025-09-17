https://crimea.ria.ru/20250917/kontuziya-i-oskolki-vsu-atakovali-skoruyu-pomosch-v-khersonskoy-oblasti-1149514360.html
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
2025-09-17T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Водитель и врач скорой помощи госпитализированы с контузиями и осколочными ранениями в результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщили в городской администрации.В городской администрации уточнили, что в результате удара водитель и врач госпитализированы в скадовскую больницу с контузиями и осколочными ранениями конечностей.Медики, направлявшиеся на помощь пострадавшим, сами оказались на больничной койке, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Кроме того, по информации Родиона Мирошника, с началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человекГосучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
