Рейтинг@Mail.ru
Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/kiev-poluchit-ot-soyuznikov-rakety-dlya-patriot-i-himars--zelenskiy-1149519028.html
Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский
Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский
Киев в октябре получит ракеты для Patriot и HIMARS в рамках дополнительного пакета "помощи" от западных союзников. Об этом заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T20:46
2025-09-17T20:47
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_168:28:1207:612_1920x0_80_0_0_571df5a75fac0242bea6ebc70a654abd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киев в октябре получит ракеты для Patriot и HIMARS в рамках дополнительного пакета "помощи" от западных союзников. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, в первые два пакета, стоимостью 500 миллионов долларов каждый, войдут ракеты для Patriot и HIMARS.Ранее Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеСколько систем Patriot Германия передаст Украине
https://crimea.ria.ru/20250917/skolko-ukraina-tratit-na-voynu--priznanie-zelenskogo-1149518253.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_383ddbc02536240e3884e02b6e1c5d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, новости, политика
Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский

Украина в октябре получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский

20:46 17.09.2025 (обновлено: 20:47 17.09.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киев в октябре получит ракеты для Patriot и HIMARS в рамках дополнительного пакета "помощи" от западных союзников. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Украина уже получила более двух миллиардов долларов от партнеров специально для программы PURL. В октябре мы ожидаем дополнительных средств, и общая сумма составит около 3,5–3,6 миллиарда долларов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, в первые два пакета, стоимостью 500 миллионов долларов каждый, войдут ракеты для Patriot и HIMARS.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
Сколько систем Patriot Германия передаст Украине
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
19:21
Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
 
Владимир ЗеленскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день
22:09В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
21:39В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
21:11Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
21:06Похищение ребенка в Севастополе – что известно
20:46Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
Лента новостейМолния