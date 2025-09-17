https://crimea.ria.ru/20250917/kiev-poluchit-ot-soyuznikov-rakety-dlya-patriot-i-himars--zelenskiy-1149519028.html

Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский

2025-09-17T20:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Киев в октябре получит ракеты для Patriot и HIMARS в рамках дополнительного пакета "помощи" от западных союзников. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его словам, в первые два пакета, стоимостью 500 миллионов долларов каждый, войдут ракеты для Patriot и HIMARS.Ранее Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеСколько систем Patriot Германия передаст Украине

