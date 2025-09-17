https://crimea.ria.ru/20250917/kakoy-segodnya-prazdnik-17-sentyabrya-1131455344.html

Какой сегодня праздник: 17 сентября

Какой сегодня праздник: 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Какой сегодня праздник: 17 сентября

В этот день в Белоруссии отмечают День народного единства. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-17T00:00

2025-09-17T00:00

2025-09-16T22:15

праздники и памятные даты

общество

новости

в мире

россия

история

культура

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111764/31/1117643195_0:58:753:482_1920x0_80_0_0_29b2f780a64d23a0ef4e784c4451efa4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этот день в Белоруссии отмечают День народного единства. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино со звуком и создания советского ядерного полигона на Новой Земле. А еще в этот день родились русский ученый-самоучка Константин Циолковский, знаменитый доктор Боткин и российский оскароносный режиссер и актер Владимир Меньшов.Что празднуют в мире17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Польши в соответствии с Секретным протоколом к Договору о ненападении между СССР и Германией. Протокол этот фактически разграничивал зоны влияния между двумя странами. Для Советского Союза результатом похода стало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Белорусской ССР, фактически – воссоединение после раздела территории по условиям Рижского договора, когда западные земли Белоруссии отошли к Польше. В честь этого события в 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник – День народного единства, который теперь отмечают 17 сентября.Весь православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Сюжет этой иконы восходит к описанному в Ветхом Завете несгораемому кусту, который увидел пророк Моисей во время выпаса овец. Из огня пророку явился ангел и повелел вывести христиан из Египта. Сегодня эта икона считается покровительницей пожарных, а также оберегом от пожаров и молний.Еще сегодня отмечают Всемирный день безопасности пациентов и День тур-менеджера. Именины у Моисея, Феодора, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана, Григория.Знаменательные событияВ 1789 году английский астроном Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном, обнаружил седьмой его спутник. Спустя 58 лет сын первооткрывателя Джон Гершель назвал спутник в честь древнегреческого гиганта Мимаса.В 1922 году в Берлине во дворце кино "Альгамбра" состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. Зрителям продемонстрировали экранизацию пьесы "Поджигатель" голландского писателя Германа Гейерманса. В этот же день в Москве начало вещать "Радио Москва", которое воспроизвело первый радиоконцерт.В 1954 году на архипелаге Новая Земля открыт советский ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. С 1955 по 1990 годы на полигоне было произведено 132 ядерных взрыва, 87 из них в воздухе, три – под водой и 42 – под землей. В 1961 году именно на этом полигоне взорвали мощнейший в истории водородный заряд – 58-мегатонную "Царь-бомбу".В 1973 году в Советском Союзе вышел в широкий прокат фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".Кто родилсяВ 1832 году родился Сергей Боткин, знаменитый русский врач-терапевт, патолог и физиолог, создатель учения об организме как о едином целом. Впервые описал вирусный гепатит А, который впоследствии стали называть болезнью Боткина. Кроме того, занимался изучением курортного лечения, исследовав роль Южного берега Крыма в этой области.В 1854 году родился американский автоинженер и механик Дэвид Бьюик. Свой первый автомобиль построил в 1901 году, впоследствии основал компанию Buick Motor Car Company.В 1857 году родился знаменитый русский ученый Константин Циолковский, сторонник и пропагандист идеи освоения космического пространства. Разрабатывал теоретические вопросы космонавтики, аэронавтики и ракетодинамики. Спроектировал управляемый аэростат – дирижабль, аэроплан, аэродинамические весы, создал первую в России аэродинамическую лабораторию. Кроме этого, является автором ряда философских и научно-фантастических произведений.В 1935 году родился американский писатель Кен Кизи, одна из основных фигур поколения хиппи. Мировую славу ему принес роман "Пролетая над гнездом кукушки".В 1939 году родился советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Являлся лауреатом нескольких государственных премий, а также обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". На его счету более 110 кинокартин, в том числе признанные шедевры советской классики – "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Если враг не сдается…".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, культура, кино