Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму в первой половине дня ожидается теплая и сухая погода, а после обеда пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T00:01
2025-09-17T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму в первой половине дня ожидается теплая и сухая погода, а после обеда пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +15...17, днем поднимутся до отметки +24 градуса.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду днем ожидается до 26 градусов тепла и кратковременные дожди к вечеру

00:01 17.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГолубь у фонтана
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму в первой половине дня ожидается теплая и сухая погода, а после обеда пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится теплая и сухая погода, лишь вечером в западных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17, днем +21…26, в горах +15…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +15...17, днем поднимутся до отметки +24 градуса.
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
