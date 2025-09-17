https://crimea.ria.ru/20250917/iz-tepla-v-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1149488368.html
Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду
2025-09-17T00:01
2025-09-17T00:01
2025-09-17T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму в первой половине дня ожидается теплая и сухая погода, а после обеда пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится теплая и сухая погода, лишь вечером в западных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17, днем +21…26, в горах +15…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +23...25.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +15...17, днем поднимутся до отметки +24 градуса.
