Из тепла в дожди: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В среду в Крыму в первой половине дня ожидается теплая и сухая погода, а после обеда пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

" В Крыму сохранится теплая и сухая погода, лишь вечером в западных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +17, днем +21…26, в горах +15…20", - отметили синоптики.

На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +15...17, днем поднимутся до отметки +24 градуса.