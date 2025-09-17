https://crimea.ria.ru/20250917/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-1149505179.html

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Темрюкском районе, сообщает полиция Краснодарского края. РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T12:11

2025-09-17T12:11

2025-09-17T12:11

дтп

происшествия

новости

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149504860_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_819cec86c81a470e8ebfd240c81760c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Темрюкском районе, сообщает полиция Краснодарского края.Авария произошла накануне около 17:30.В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончались 39-летние водитель и пассажир иномарки.Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе "Кавказ" в Успенском районе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП один человек погиб и 26 получили травмыВ Севастополе женщина сбила трех человек на переходеВ Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край