Чем Крым интересен Белоруссии

Беларусь готова закупать в Крыму сезонные фрукты и ягоды, также полуостров интересен белорусам как живописный туристический регион для отдыха и лечения. Об этом РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T08:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Беларусь готова закупать в Крыму сезонные фрукты и ягоды, также полуостров интересен белорусам как живописный туристический регион для отдыха и лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Экспорт в любых объемахПо словам Чегринца, Беларусь может предложить Крыму довольно широкий спектр промышленно-продуктовых товаров, которые на полуострове не производят. Взамен стране интересны крымские продукты.Сегодня речь пока идет о небольших объемах, так как "практически все, что производит Крым, уходит на внутренний рынок и ближайшие регионы", отметил он."Новый" Крым всем нравитсяВторой основной продукт, который Крым может предложить Белоруссии, – это туризм, сказал Чегринец.Турпоток из Белоруссии в Крым после пандемии ковида уже восстановился, но он станет еще больше, когда в Крыму заработает аэропорт, считает Чегринец.При этом те, кто сегодня едут в Крым на автомобилях, в том числе через новые регионы, могут найти здесь альтернативные варианты на любой вкус и кошелек как в части размещения, так и прочих услуг, так что "все, кто приезжают в Крым, что-то для себя находят и готовы возвращаться", сказал Чегринец.Особые маршруты и услугиС турагентствами даже обсуждали создание "особых маршрутов для белорусов", отметил он.Кроме того, будут очень востребованы у белорусов туры, связанные с патриотическим воспитанием, а также православное паломничество по крымским святыням, убежден он."То есть много идей для привлечения белорусского туриста. Но и крымчанам интересно Белоруссию открывать. Там специфический отдых. Это страна тысячи озер, где хорошо развит этнотуризм, много разных этнодеревенек", – сказал Чегринец.Выгодный балансТакже, по словам Чегринца, есть большие перспективы развивать в Крыму совместные российско-белорусские предприятия, как это делается в других регионах РФ.Обсудить возможные варианты сотрудничества крымские бизнесмены и представители власти могут уже в ближайшее время: с 29 сентября по 1 октября в Минске пройдет крупнейшая для Беларуси международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь", на котором особое внимание будет уделено совместным проектам, сказал он.При этом уже через неделю стартуют "Дни Крыма в Белоруссии", которые пройдут с 23 по 26 сентября в Минске, а также впервые в Гродно, заметил Чегринец, и это тоже возможность наладить связь и договориться о выгодах."Надо находить варианты взаимовыгодной кооперации. И у Белоруссии покупать то, чего у нас не хватает, и предлагать свой товар. И так, чтобы сбалансированное было у нас экономическое партнерство, не было перевеса, а был баланс. Тогда это будет выгодно и Крыму, и Республике Беларусь", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Китай хочет покупать у КрымаЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубежВ Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"

