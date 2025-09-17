Чем Крым интересен Белоруссии

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250917/chem-krym-interesen-belorussii-1149493668.html
Беларусь готова закупать в Крыму сезонные фрукты и ягоды, также полуостров интересен белорусам как живописный туристический регион для отдыха и лечения. Об этом РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111543/18/1115431813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42d01b878706ac2a05a56fd232eaac28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Беларусь готова закупать в Крыму сезонные фрукты и ягоды, также полуостров интересен белорусам как живописный туристический регион для отдыха и лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Экспорт в любых объемахПо словам Чегринца, Беларусь может предложить Крыму довольно широкий спектр промышленно-продуктовых товаров, которые на полуострове не производят. Взамен стране интересны крымские продукты.Сегодня речь пока идет о небольших объемах, так как "практически все, что производит Крым, уходит на внутренний рынок и ближайшие регионы", отметил он."Новый" Крым всем нравитсяВторой основной продукт, который Крым может предложить Белоруссии, – это туризм, сказал Чегринец.Турпоток из Белоруссии в Крым после пандемии ковида уже восстановился, но он станет еще больше, когда в Крыму заработает аэропорт, считает Чегринец.При этом те, кто сегодня едут в Крым на автомобилях, в том числе через новые регионы, могут найти здесь альтернативные варианты на любой вкус и кошелек как в части размещения, так и прочих услуг, так что "все, кто приезжают в Крым, что-то для себя находят и готовы возвращаться", сказал Чегринец.Особые маршруты и услугиС турагентствами даже обсуждали создание "особых маршрутов для белорусов", отметил он.Кроме того, будут очень востребованы у белорусов туры, связанные с патриотическим воспитанием, а также православное паломничество по крымским святыням, убежден он."То есть много идей для привлечения белорусского туриста. Но и крымчанам интересно Белоруссию открывать. Там специфический отдых. Это страна тысячи озер, где хорошо развит этнотуризм, много разных этнодеревенек", – сказал Чегринец.Выгодный балансТакже, по словам Чегринца, есть большие перспективы развивать в Крыму совместные российско-белорусские предприятия, как это делается в других регионах РФ.Обсудить возможные варианты сотрудничества крымские бизнесмены и представители власти могут уже в ближайшее время: с 29 сентября по 1 октября в Минске пройдет крупнейшая для Беларуси международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь", на котором особое внимание будет уделено совместным проектам, сказал он.При этом уже через неделю стартуют "Дни Крыма в Белоруссии", которые пройдут с 23 по 26 сентября в Минске, а также впервые в Гродно, заметил Чегринец, и это тоже возможность наладить связь и договориться о выгодах."Надо находить варианты взаимовыгодной кооперации. И у Белоруссии покупать то, чего у нас не хватает, и предлагать свой товар. И так, чтобы сбалансированное было у нас экономическое партнерство, не было перевеса, а был баланс. Тогда это будет выгодно и Крыму, и Республике Беларусь", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Китай хочет покупать у КрымаЭкспорт из Крыма вырос на 50% – что везут за рубежВ Крыму пройдет всероссийский форум "Здравница 2026"
крым, белоруссия, туризм, туризм в крыму, экспорт, роман чегринец, мнения, общество, оздоровление в крыму, новости крыма
Чем Крым интересен Белоруссии

Крым интересен Белоруссии как экспортер фруктов и место оздоровительного туризма

08:28 17.09.2025 (обновлено: 09:19 17.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградник возле Алушты
Виноградник возле Алушты - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Беларусь готова закупать в Крыму сезонные фрукты и ягоды, также полуостров интересен белорусам как живописный туристический регион для отдыха и лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Экспорт в любых объемах

По словам Чегринца, Беларусь может предложить Крыму довольно широкий спектр промышленно-продуктовых товаров, которые на полуострове не производят. Взамен стране интересны крымские продукты.

"Беларусь готова в любых объемах у нас покупать сезонные фрукты и ягоды: черешню, персик, виноград. У них это не растет, и они готовы брать", – сказал Чегринец.

Сегодня речь пока идет о небольших объемах, так как "практически все, что производит Крым, уходит на внутренний рынок и ближайшие регионы", отметил он.

"Новый" Крым всем нравится

Второй основной продукт, который Крым может предложить Белоруссии, – это туризм, сказал Чегринец.
"И к нам приезжают белорусы очень много – и организованно, и неорганизованно. И всем нравится. Особенно людям, которые приезжали в Крым при Украине, когда все было развалено, и они видят, как все поменялось", – добавил он.
Турпоток из Белоруссии в Крым после пандемии ковида уже восстановился, но он станет еще больше, когда в Крыму заработает аэропорт, считает Чегринец.
При этом те, кто сегодня едут в Крым на автомобилях, в том числе через новые регионы, могут найти здесь альтернативные варианты на любой вкус и кошелек как в части размещения, так и прочих услуг, так что "все, кто приезжают в Крым, что-то для себя находят и готовы возвращаться", сказал Чегринец.

Особые маршруты и услуги

С турагентствами даже обсуждали создание "особых маршрутов для белорусов", отметил он.
"Допустим, Крым и Белоруссию объединяет имя Максима Богдановича. Это поэт, создатель белорусской словесности, "белорусский Пушкин", как его называют. Он похоронен у нас в Ялте и последние годы жил в Крыму. Мы предлагали и тур по местам, где он был: Феодосия, Старый Крым, Ялта. Это вызвало интерес в Белоруссии, и может быть, такие туры будут запущены", - поделился Чегринец.
Кроме того, будут очень востребованы у белорусов туры, связанные с патриотическим воспитанием, а также православное паломничество по крымским святыням, убежден он.
"То есть много идей для привлечения белорусского туриста. Но и крымчанам интересно Белоруссию открывать. Там специфический отдых. Это страна тысячи озер, где хорошо развит этнотуризм, много разных этнодеревенек", – сказал Чегринец.
"И медицинский туризм у нас в Крыму свой, специфический: легкие лечат, люди с ДЦП к нам едут из Белоруссии. А Беларусь хорошо лечит онкологию, ЖКТ и другие направления. Поэтому нам есть чем обменяться, и работать надо", – добавил он.

Выгодный баланс

Также, по словам Чегринца, есть большие перспективы развивать в Крыму совместные российско-белорусские предприятия, как это делается в других регионах РФ.
Обсудить возможные варианты сотрудничества крымские бизнесмены и представители власти могут уже в ближайшее время: с 29 сентября по 1 октября в Минске пройдет крупнейшая для Беларуси международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь", на котором особое внимание будет уделено совместным проектам, сказал он.
При этом уже через неделю стартуют "Дни Крыма в Белоруссии", которые пройдут с 23 по 26 сентября в Минске, а также впервые в Гродно, заметил Чегринец, и это тоже возможность наладить связь и договориться о выгодах.
"Надо находить варианты взаимовыгодной кооперации. И у Белоруссии покупать то, чего у нас не хватает, и предлагать свой товар. И так, чтобы сбалансированное было у нас экономическое партнерство, не было перевеса, а был баланс. Тогда это будет выгодно и Крыму, и Республике Беларусь", - заключил он.
