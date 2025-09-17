https://crimea.ria.ru/20250917/benzin-ai-92-vtoroy-den-podryad-na-etoy-nedele-bet-tsenovoy-rekord-1149510168.html

Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 73,2 тысячи рублей за тонну, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 73,2 тысячи рублей за тонну, обновив рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.По данным биржевого сайта, за день марка Аи-92 по индексу европейской части России подорожала на 0,09% – до 73 208 рублей за тонну. Внебиржевая цена достигла 74492 рублей.При этом стоимость бензина Аи-95 снизилась на 0,43% и составляет 79 071 рубля за тонну. Цена на летнее дизельное топливо увеличилась 2,4% – до 68 720 рублей за тонну.Накануне оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну.Министерство финансов согласилось повысить порог демпферного отклонения оптовых цен от индикативных сразу на 10 процентных пунктов – до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Поправки в Налоговый кодекс планируют принять осенью. Окончательное решение о возможном заднем применении этой корректировки остается за правительством.Демпфер – механизм, который помогает сдерживать цены внутри страны. Если экспортная цена топлива выше условной внутренней (индикативной), государство доплачивает нефтяникам часть разницы, чтобы они не повышали цены в России. Если же российские цены выше экспортных, нефтяные компании отдают части прибыли государству. При этом по действующим правилам выплаты прекращаются, если средняя биржевая цена за месяц превысит установленную отсечку – для бензина это было 10%, для дизеля – 20%. В текущем году индикативная цена для бензина составляет 60 450 рублей за тонну, для дизтоплива – 57 200 рублей. По данным Петербургской биржи, средняя цена Аи-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69 339 рублей за тонну – выше отметки, при которой демпфер не выплачивается.Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что в республике рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит бензина Аи-95 в Крыму сохранится в течение месяцаЦены на бензин в России вновь обновили исторический рекордЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

