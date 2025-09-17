https://crimea.ria.ru/20250917/2-mln-rubley-uchastnikam-zemskikh-programm-v-prigraniche---poruchenie-putina-1149516464.html

2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027 года.Перечень поручений, утвержденный по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих: повышение с 2027 года размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей специалистам - участникам указанных программ, реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 15 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнениеКогда в Крыму запустят программу "Земский тренер"Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица

