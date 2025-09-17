Рейтинг@Mail.ru
2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина - РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250917/2-mln-rubley-uchastnikam-zemskikh-programm-v-prigraniche---poruchenie-putina-1149516464.html
2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина - РИА Новости Крым, 17.09.2025
2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027... РИА Новости Крым, 17.09.2025
владимир путин (политик)
общество
россия
закон и право
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027 года.Перечень поручений, утвержденный по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих: повышение с 2027 года размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей специалистам - участникам указанных программ, реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне.Доклад необходимо представить до 15 октября.
россия
2 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении выплаты участникам земских программ на приграничных территориях до 2 миллионов рублей с 2027 года.
Перечень поручений, утвержденный по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о внесении в программы "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" изменений, предусматривающих: повышение с 2027 года размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей специалистам - участникам указанных программ, реализуемых на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 15 октября.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
Когда в Крыму запустят программу "Земский тренер"
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
 
