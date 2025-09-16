https://crimea.ria.ru/20250916/zemlyu-prodolzhaet-shtormit-kogda-vozmozhny-vozvratnye-magnitnye-buri-1149477305.html

Землю продолжает штормить: когда возможны возвратные магнитные бури

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Земле прошла повторная слабая магнитная буря, однако текущий спад является довольно хрупким, и первый же заметный рост магнитного поля чреват возвратом к бурям более сильного уровня. Об этом во вторник сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Эксперты отмечают, что новая магнитная буря, пусть и достаточно слабо выраженная (уровень G1), случилась ранним утром во вторник. Сейчас планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и сильных возмущений пока нет."Текущий режим (отдельные слабые и средние бури, разделенные периодами спокойствия) примерно соответствует первоначальному прогнозу по прохождению корональной дыры, и, если не вмешаются новые обстоятельства, то именно такой будет геомагнитная обстановка ближайшие 2-3 суток, пока Земля не покинет возмущенную область космического пространства", - говорится в сообщении.Однако ученые предупреждают о негативных обстоятельствах. В числе которых исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая только нарастает, и с начала сегодняшних суток пересекла красную границу 750 км/с, устремляясь к экстремально высокой.Накануне на Земле наблюдался сильный всплеск геомагнитной активности. В утренние часы началась магнитная буря уровня близкого к G3. А вечером в понедельник ученые также спрогнозировали второй за сутки сильный всплеск геомагнитной активности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюГде на Марсе можно найти жизньКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

