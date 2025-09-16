Рейтинг@Mail.ru
Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда
Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда
В России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло почти 61,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T20:46
2025-09-16T20:47
михаил мурашко
россия
здравоохранение в россии
общество
онкология
новости
здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло почти 61,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, доля пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением пять и более лет, увеличилась на 10,5%, а одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась на 22%, что также стало историческим минимумом.Вместе с тем министр подчеркнул, что в целом заболеваемость онкологией в стране растет.Министр уточнил, что за период реализации национального проекта "Здравоохранение" было построено и реконструировано 18 современных объектов онкологического профиля, организовано почти 590 центров амбулаторной онкологической помощи в регионах, обновлена материально-техническая база 290 медицинских организаций и введено в эксплуатацию 16,5 тысячи единиц нового оборудования. Более того, в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" до 2030 года планируется оснастить новым радиологическим оборудованием 107 региональных медицинских организаций, что, по словам профильного министра, существенно улучшит доступность исследований и лечения для пациентов во всех регионах страны.Ранее сообщалось, что Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией.
Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда

В России выявление рака на ранних стадиях достигло исторического рекорда – Мурашко

20:46 16.09.2025 (обновлено: 20:47 16.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло почти 61,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, доля пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением пять и более лет, увеличилась на 10,5%, а одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась на 22%, что также стало историческим минимумом.

"Выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за все предыдущие годы — почти 61,5%", — сказал он на VIII международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради Жизни — For Life".

Вместе с тем министр подчеркнул, что в целом заболеваемость онкологией в стране растет.

"В 2024 году в РФ было выявлено 715 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а всего под диспансерным наблюдением у онкологов состоят более 4,4 млн граждан. Успешное преодоление вызовов по борьбе с онкозаболеваниями возможно только благодаря развитию и внедрению инновационных методов профилактики, диагностики и лечения", – отметил Мурашко.

Министр уточнил, что за период реализации национального проекта "Здравоохранение" было построено и реконструировано 18 современных объектов онкологического профиля, организовано почти 590 центров амбулаторной онкологической помощи в регионах, обновлена материально-техническая база 290 медицинских организаций и введено в эксплуатацию 16,5 тысячи единиц нового оборудования.
Более того, в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" до 2030 года планируется оснастить новым радиологическим оборудованием 107 региональных медицинских организаций, что, по словам профильного министра, существенно улучшит доступность исследований и лечения для пациентов во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией.
