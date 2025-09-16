https://crimea.ria.ru/20250916/vyyavlenie-raka-na-rannikh-stadiyakh-v-rossii-dostiglo-istoricheskogo-rekorda-1149497182.html

Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда

Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда

В России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло почти 61,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T20:46

2025-09-16T20:46

2025-09-16T20:47

михаил мурашко

россия

здравоохранение в россии

общество

онкология

новости

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111798/70/1117987026_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ee9ce547b9bafb3c3365fe785b7f79e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях достигло почти 61,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По его словам, доля пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением пять и более лет, увеличилась на 10,5%, а одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась на 22%, что также стало историческим минимумом.Вместе с тем министр подчеркнул, что в целом заболеваемость онкологией в стране растет.Министр уточнил, что за период реализации национального проекта "Здравоохранение" было построено и реконструировано 18 современных объектов онкологического профиля, организовано почти 590 центров амбулаторной онкологической помощи в регионах, обновлена материально-техническая база 290 медицинских организаций и введено в эксплуатацию 16,5 тысячи единиц нового оборудования. Более того, в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" до 2030 года планируется оснастить новым радиологическим оборудованием 107 региональных медицинских организаций, что, по словам профильного министра, существенно улучшит доступность исследований и лечения для пациентов во всех регионах страны.Ранее сообщалось, что Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапииКрым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологиейРоссийская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, россия, здравоохранение в россии, общество, онкология, новости, здоровье