Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися

Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися

Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.

2025-09-16T14:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.При этом явка избирателей составила 66,96 процента, уточнили в Севгоризбиркоме.По данным комиссии, Михаил Развожаев набрал почти 82 процента голосов, Илье Журавлеву досталось почти шесть процентов, за Геннадия Кушнир проголосовало почти четыре процента избирателей, Сергею Круглову досталось три процента голосов, а Ирине Салиной - 3,5 процента.Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это великолепные выборы": глава избиркома Севастополя о голосованииЯвка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 годаРазвожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе

