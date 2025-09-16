Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T14:32
2025-09-16T14:32
выборы губернатора севастополя
выборы
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.При этом явка избирателей составила 66,96 процента, уточнили в Севгоризбиркоме.По данным комиссии, Михаил Развожаев набрал почти 82 процента голосов, Илье Журавлеву досталось почти шесть процентов, за Геннадия Кушнир проголосовало почти четыре процента избирателей, Сергею Круглову досталось три процента голосов, а Ирине Салиной - 3,5 процента.Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
севастополь
выборы губернатора севастополя, выборы, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися

Избирком в Севастополе признал выборы губернатора состоявшимися

14:32 16.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии.
"Протокол о результатах выборов губернатора города Севастополя и сводная таблица к нему подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 16 сентября 2025 года всеми членами СГИК. Выборы губернатора города Севастополя признаны состоявшимися, а результаты — действительными", - говорится в сообщении.
При этом явка избирателей составила 66,96 процента, уточнили в Севгоризбиркоме.
По данным комиссии, Михаил Развожаев набрал почти 82 процента голосов, Илье Журавлеву досталось почти шесть процентов, за Геннадия Кушнир проголосовало почти четыре процента избирателей, Сергею Круглову досталось три процента голосов, а Ирине Салиной - 3,5 процента.
Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
