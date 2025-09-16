В Севастополе закрыли рейд

https://crimea.ria.ru/20250916/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149493362.html
В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T17:51
2025-09-16T17:51
2025-09-16T18:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причины закрытия морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
17:51 16.09.2025 (обновлено: 18:02 16.09.2025)