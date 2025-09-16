https://crimea.ria.ru/20250916/v-sevastopole-otrestavriruyut-petropavlovskiy-i-pokrovskiy-sobory-1149496981.html
В Севастополе отреставрируют Петропавловский и Покровский соборы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе готовятся к реконструкции двух значимых храмов города – Петропавловского и Покровского соборов. Уже идет разработка проектов по сохранению их исторического облика, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, средства на подготовку научно-проектной документации выделены по федеральной программе "Развитие культуры"."Оба храма – неотъемлемая часть культурного ландшафта Севастополя: Петропавловский собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а Покровский – регионального, что подчеркивает их особую значимость для города и страны", – отметил губернатор.Сейчас на территории обоих храмов ведутся натурные обследования зданий – первый этап подготовки к реставрации, отметил Развожаев. Специалисты проводят детальные обмеры, фотофиксацию и лазерное сканирование, что позволит создать точные цифровые модели соборов и выявить возможные скрытые дефекты.На следующем этапе эксперты приступят к исследованию несущих конструкций: будут проверены стены, фундаменты и кровля. Полученные данные помогут определить объем необходимых ремонтных и восстановительных работ, а также подобрать технологии, максимально сохраняющие историческую подлинность памятников, уточнил губернатор."Реставрация соборов – важная миссия по сохранению памяти поколений. Петропавловский собор, заложенный в XIX веке и переживший войны и восстановления, и Покровский собор, глубоко укорененный в духовной жизни города, остаются живыми свидетелями истории Севастополя. Их возвращение к первоначальному величию станет значимым событием не только для горожан, но и для всей России, подчеркивая уважение к национальному и региональному культурному достоянию", – подчеркнул Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Оба храма – неотъемлемая часть культурного ландшафта Севастополя: Петропавловский собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а Покровский – регионального, что подчеркивает их особую значимость для города и страны", – отметил губернатор.
