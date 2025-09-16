https://crimea.ria.ru/20250916/v-rossii-predlozhili-uvelichit-oplachivaemyy-otpusk-do-35-dney-1149489885.html

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Такой законопроект планируется внести в Государственную Думу в ходе осенней сессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Новичкова.По его словам, в России растет интенсивность труда, увеличивается ответственность работников, а также количество и сложность выполняемых задач."Отпуск нужно увеличивать…35 дней вне зависимости от возраста и стажа", – добавил Новичков.Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.

