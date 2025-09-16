Рейтинг@Mail.ru
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней - РИА Новости Крым, 16.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250916/v-rossii-predlozhili-uvelichit-oplachivaemyy-otpusk-do-35-dney-1149489885.html
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Такой законопроект планируется внести в Государственную Думу в ходе осенней сессии, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T15:41
2025-09-16T15:41
отпуск
россия
работа
закон и право
государственная дума рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Такой законопроект планируется внести в Государственную Думу в ходе осенней сессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Новичкова.По его словам, в России растет интенсивность труда, увеличивается ответственность работников, а также количество и сложность выполняемых задач."Отпуск нужно увеличивать…35 дней вне зависимости от возраста и стажа", – добавил Новичков.Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.
россия
отпуск, россия, работа, закон и право, государственная дума рф, новости
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

В Госдуму планируют внести законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней

15:41 16.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Такой законопроект планируется внести в Государственную Думу в ходе осенней сессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Новичкова.
"Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной Думы (внести законопроект – ред.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан", – рассказал депутат.
По его словам, в России растет интенсивность труда, увеличивается ответственность работников, а также количество и сложность выполняемых задач.
"Отпуск нужно увеличивать…35 дней вне зависимости от возраста и стажа", – добавил Новичков.
Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.
