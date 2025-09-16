https://crimea.ria.ru/20250916/v-rossii-fiksiruyut-rezkiy-rost-zabolevaemosti-orvi-1149477145.html

В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ

В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 16.09.2025

В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза.

2025-09-16T10:06

2025-09-16T10:06

2025-09-16T10:06

россия

крым

роспотребнадзор

новости

орви

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов, уточнили специалисты. И напомнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан. Также продолжается рост заболеваемости COVID‑19, однако на данный момент его уровень оценивают как низкий - за неделю зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человекВ России разработали тест на 25 инфекцийВ России готова к применению вакцина от рака

россия

крым

2025

Новости

россия, крым, роспотребнадзор, орви, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии