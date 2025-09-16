В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
Роспотребнадзор: чисто заболевших ОРВИ школьников за неделю выросло в два раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. Зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в два раза", - говорится в сообщении.
Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов, уточнили специалисты. И напомнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан.
Также продолжается рост заболеваемости COVID‑19, однако на данный момент его уровень оценивают как низкий - за неделю зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев.
Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
