16.09.2025
В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
16.09.2025
В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза.
2025-09-16T10:06
2025-09-16T10:06
россия
крым
роспотребнадзор
новости
орви
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов, уточнили специалисты. И напомнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан. Также продолжается рост заболеваемости COVID‑19, однако на данный момент его уровень оценивают как низкий - за неделю зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человекВ России разработали тест на 25 инфекцийВ России готова к применению вакцина от рака
10:06 16.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, число заболевших школьников выросло в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не гриппозной этиологии. Зарегистрировано более 696 тысяч случаев, рост составил 63,8% по сравнению с прошлой неделей, а среди школьников - в два раза", - говорится в сообщении.
Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов, уточнили специалисты. И напомнили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привито свыше 10 миллионов граждан.
Также продолжается рост заболеваемости COVID‑19, однако на данный момент его уровень оценивают как низкий - за неделю зарегистрировано порядка 15 тысяч случаев.

Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
