В Крыму назначили врио главы Мининформа
В Крыму врио главы Мининформа стал Сергей Двуреченский
12:26 16.09.2025 (обновлено: 12:30 16.09.2025)
© ВК Сергей ДвуреченскийВрио главы Мининформа Крыма стал Сергей Двуреченский
© ВК Сергей Двуреченский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы Мининформа Крыма стал Сергей Двуреченский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым", - говорится в документе.
Альберт Куршутов, занимавший пост министра с 16 апреля 2024 года, накануне был назначен вице-премьером Крыма.
Сергей Двуреченский родился 8 октября 1976 года в г. Грязи, Липецкой области. В 1997 году окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища (Воронежского), специальность командная. В 2020 году окончил Крымский филиал Российского государственного университета правосудия по программе "Государственное и муниципальное управление". А в 2021 году окончил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации по программе "Подготовка управленческих команд Республики Крым".
С апреля 2021 года по настоящее время – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма.
