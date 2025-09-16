https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-naznachili-vrio-glavy-mininforma--1149481632.html

В Крыму назначили врио главы Мининформа

Временно исполняющим обязанности главы Мининформа Крыма стал Сергей Двуреченский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы Мининформа Крыма стал Сергей Двуреченский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Альберт Куршутов, занимавший пост министра с 16 апреля 2024 года, накануне был назначен вице-премьером Крыма.Сергей Двуреченский родился 8 октября 1976 года в г. Грязи, Липецкой области. В 1997 году окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища (Воронежского), специальность командная. В 2020 году окончил Крымский филиал Российского государственного университета правосудия по программе "Государственное и муниципальное управление". А в 2021 году окончил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации по программе "Подготовка управленческих команд Республики Крым".С апреля 2021 года по настоящее время – первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

