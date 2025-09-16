https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-aktrisa-bledans-stala-feey-dlya-tyazhelobolnykh-detey-1149490427.html

В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Крыму актриса Эвелина Бледанс подарила маленьким пациентам отделения паллиативной помощи детям Республиканской детской клинической больницы игрушки, а также показала инклюзивный спектакль. Об этом рассказали в пресс-службе Крымского детского хосписа, который и организовал визит звезды в учреждение.По словам гендиректора Крымского детского хосписа Анны Рыжковой, такие праздники нужны не только детям и их родителям, но и персоналу больницы, ведь работать с тяжелобольными детками непросто."Мы стараемся регулярно проводить такие мероприятия, чтобы улучшить психоэмоциональное состояние наших семей и сотрудников. А приезд Эвелины Бледенс стал одним из самых ярких праздников, которые нам удалось организовать за последние годы. Для нас огромное счастье видеть радость на лицах детей, родителей врачей и медсестер. Все были очень рады пообщаться с такой прекрасной феей, которой предстала перед ними Эвелина", - приводит пресс-служба хосписа слова Рыжковой.Через лидеров общественного мнения – артистов и других известных деятелей – общество узнает о непростой теме, о поддержке семей с неизлечимо больными детьми, так эта сложная тема интегрируется в общество, становится более понятной, и люди, которые хотят помогать, могут присоединиться, уверена Рыжкова.Ранее паллиативное отделение РДКБ посетил американский и российский спортсмен, общественный деятель Джефф Монсон.В конце мая завотделением паллиативной медицинской помощи детям Республиканской детской клинической больницы Ольга Мещерякова сообщала, что в паллиативной помощи нуждаются 185 маленьких жителей Крыма.По информации пресс-службы хосписа, за пять лет работы помощь получили 235 детей: 196 семей с детьми, нуждающимися в паллиативной медицинской помощи, и 29 детей-сирот.За прошлый год Крымский детский хоспис оказал паллиативную помощь 175 тяжелобольным детям, на эти цели организация собрала 27 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуНе больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуВ Евпатории откроют бесплатную детскую школу единоборств Джеффа Монсона

