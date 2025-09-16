Рейтинг@Mail.ru
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского управления газового хозяйства Михаил Припутин, это связано с переустройством магистрального газопровода, подводящего газ к газораспределительной станции города. Он отметил, что работы выполняются в рамках подготовки к строительству южного обхода Алушты. По его словам, газ отключат с 8:00 23 сентября до 19:00 26 сентября. Он рекомендовал жителям отключить все газовые приборы, перекрыть краны на вводе в дом или перед счетчиком и не использовать газовое оборудование в период отключения.По данным пресс-службы "Крымгазсети", отключению подлежат абоненты в Алуште, а также селах Изобильное, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Виноградное, Утес, Бондаренково, Лазурное, Пушкино, Кипарисное, Чайка.Ранее сообщалось, что жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять днейКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
В Большой Алуште на четыре дня отключат газ

Алушта и 14 поселков на Южном берегу Крыма останутся без газа на четыре дня

18:49 16.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГазораспределинельная станция
Газораспределинельная станция - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Жители Алушты и еще 14 поселков на Южном берегу Крыма на четыре дня останутся без газоснабжения. Как пояснил начальник Алуштинского участка Ялтинского управления газового хозяйства Михаил Припутин, это связано с переустройством магистрального газопровода, подводящего газ к газораспределительной станции города.
Он отметил, что работы выполняются в рамках подготовки к строительству южного обхода Алушты. По его словам, газ отключат с 8:00 23 сентября до 19:00 26 сентября.
"Возобновление газоснабжения планируется выполнять в период с 24 сентября поэтапно в соответствии с тем, как нам будет подано газоснабжение именно с магистрального газопровода. И до 26-го, именно до 19:00, планируем уже всех абонентов подключить, чтобы голубое топливо было у нас уже у всех дома", – отметил Припутин в видео, опубликованном в Telegram-канале главы администрации Алушты Галины Огневой.
Он рекомендовал жителям отключить все газовые приборы, перекрыть краны на вводе в дом или перед счетчиком и не использовать газовое оборудование в период отключения.
По данным пресс-службы "Крымгазсети", отключению подлежат абоненты в Алуште, а также селах Изобильное, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Семидворье, Малый Маяк, Виноградное, Утес, Бондаренково, Лазурное, Пушкино, Кипарисное, Чайка.
Ранее сообщалось, что жителей 25 сел на севере Крыма частично отключат от газоснабжения до конца недели.
