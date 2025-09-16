https://crimea.ria.ru/20250916/umer-amerikanskiy-akter-i-rezhisser-robert-redford-1149489454.html
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает CNN. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T15:30
2025-09-16T15:30
2025-09-16T15:38
утраты
в мире
сша
кинематограф
кино
искусство
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149489334_0:14:2205:1254_1920x0_80_0_0_a78c470c008565c16622b6f2d42539b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает CNN.По словам Бергера, семья покойного просит не беспокоить их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149489334_0:0:1861:1396_1920x0_80_0_0_e043a124045d2410644731476fcfd2c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, в мире, сша, кинематограф, кино, искусство , культура
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Умер актер и режиссер Роберт Редфорд – СМИ
15:30 16.09.2025 (обновлено: 15:38 16.09.2025)