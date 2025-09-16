Рейтинг@Mail.ru
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд - РИА Новости Крым, 16.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250916/umer-amerikanskiy-akter-i-rezhisser-robert-redford-1149489454.html
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает CNN. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T15:30
2025-09-16T15:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает CNN.По словам Бергера, семья покойного просит не беспокоить их.
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд – СМИ

15:30 16.09.2025 (обновлено: 15:38 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает CNN.

"Роберт Редфорд скончался 16 сентября 2025 года в своем доме в Сандэнсе, в горах Юты — в месте, которое он любил, в окружении тех, кого он любил. Нам будет очень его не хватать", — сказал пресс-секретарь актера Синди Бергер в заявлении для телеканала.

По словам Бергера, семья покойного просит не беспокоить их.
