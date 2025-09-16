Учения "Запад-2025": войска отражают крупномасштабную военную агрессию
19:38 16.09.2025 (обновлено: 19:43 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" подходит к завершению. Войска и силы обеих стран готовы к активной фазе практических действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения полигона "Мулино" в Нижегородской области.
"В мероприятии привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения, воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны – войска, входящие в региональную группировку", – рассказал глава военного ведомства.
Он отметил, что учебные задачи решаются на западном, северо-западном и восточном стратегических направлениях, а также с участием коалиционных сил на условном Нижегородском направлении.
В коалиционную группировку войск вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана, говорится в справочных материалах к основному этапу "Запада-2025", который пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров уточнил детали боевой работы: с 4 сентября группировка войск отражает условную крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. На западном направлении региональная группировка 9 сентября отразила "главный удар противника" в районе Республики Полесье, а 15 сентября приступила к контрудару с целью завершения освобождения территории.
На северо-западном направлении войска сорвали отвлекающие удары условного противника и ведут наступательные действия для установления зон безопасности на сопредельных территориях. На восточном направлении группировка ведет боевые действия на условной территории Нижегородской области.
Силы Северного и Балтийского флотов обеспечивают контроль над морскими зонами в Баренцевом и Балтийском морях. В ходе учений отрабатывалась высадка морского десанта на полигоне "Хмелевка" и причальном фронте порта Пионерский. Северный флот "нанес удары" по критически важным объектам и корабельным группировкам противника, одновременно отражая "высадку морского десанта" на полуостров Рыбачье.
Воздушные и космические силы отразили условные ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск. Два самолета дальней авиации Ту-22 отработали поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море, а два стратегических бомбардировщика Ту-160 нанесли удары в Норвежском.
Учения проходят на 41 полигоне, включая четыре полигона на территории Беларуси, проведено 377 учебных боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности, включая запуск крылатой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Головко".
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".
