Учения "Запад-2025": войска отражают крупномасштабную военную агрессию
Учения "Запад-2025": войска отражают крупномасштабную военную агрессию
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" подходит к завершению. Войска и силы обеих стран готовы к активной фазе практических действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" подходит к завершению. Войска и силы обеих стран готовы к активной фазе практических действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения полигона "Мулино" в Нижегородской области.Он отметил, что учебные задачи решаются на западном, северо-западном и восточном стратегических направлениях, а также с участием коалиционных сил на условном Нижегородском направлении.Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров уточнил детали боевой работы: с 4 сентября группировка войск отражает условную крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. На западном направлении региональная группировка 9 сентября отразила "главный удар противника" в районе Республики Полесье, а 15 сентября приступила к контрудару с целью завершения освобождения территории.На северо-западном направлении войска сорвали отвлекающие удары условного противника и ведут наступательные действия для установления зон безопасности на сопредельных территориях. На восточном направлении группировка ведет боевые действия на условной территории Нижегородской области.Силы Северного и Балтийского флотов обеспечивают контроль над морскими зонами в Баренцевом и Балтийском морях. В ходе учений отрабатывалась высадка морского десанта на полигоне "Хмелевка" и причальном фронте порта Пионерский. Северный флот "нанес удары" по критически важным объектам и корабельным группировкам противника, одновременно отражая "высадку морского десанта" на полуостров Рыбачье.Воздушные и космические силы отразили условные ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск. Два самолета дальней авиации Ту-22 отработали поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море, а два стратегических бомбардировщика Ту-160 нанесли удары в Норвежском. Учения проходят на 41 полигоне, включая четыре полигона на территории Беларуси, проведено 377 учебных боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности, включая запуск крылатой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Головко".Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"
Новости
россия, белоруссия, учения, армия и флот, министерство обороны рф, андрей белоусов, безопасность, союзное государство, новости
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСовместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" подходит к завершению. Войска и силы обеих стран готовы к активной фазе практических действий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе посещения полигона "Мулино" в Нижегородской области.
"В мероприятии привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения, воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны – войска, входящие в региональную группировку", – рассказал глава военного ведомства.
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Отработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Отработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Он отметил, что учебные задачи решаются на западном, северо-западном и восточном стратегических направлениях, а также с участием коалиционных сил на условном Нижегородском направлении.
В коалиционную группировку войск вошли военные из Белоруссии, Бангладеш, Индии и Ирана, говорится в справочных материалах к основному этапу "Запада-2025", который пройдет на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Отработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Отработка взлета и посадки военной авиации Белоруссии на шоссе в рамках учений "Запад-2025"
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров уточнил детали боевой работы: с 4 сентября группировка войск отражает условную крупномасштабную военную агрессию на западном театре военных действий. На западном направлении региональная группировка 9 сентября отразила "главный удар противника" в районе Республики Полесье, а 15 сентября приступила к контрудару с целью завершения освобождения территории.
На северо-западном направлении войска сорвали отвлекающие удары условного противника и ведут наступательные действия для установления зон безопасности на сопредельных территориях. На восточном направлении группировка ведет боевые действия на условной территории Нижегородской области.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24. - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Слева: вертолет Ми-24.
Силы Северного и Балтийского флотов обеспечивают контроль над морскими зонами в Баренцевом и Балтийском морях. В ходе учений отрабатывалась высадка морского десанта на полигоне "Хмелевка" и причальном фронте порта Пионерский. Северный флот "нанес удары" по критически важным объектам и корабельным группировкам противника, одновременно отражая "высадку морского десанта" на полуостров Рыбачье.
Воздушные и космические силы отразили условные ракетно-авиационные удары и осуществляют авиационную поддержку войск. Два самолета дальней авиации Ту-22 отработали поражение корабельной группировки противника в Баренцевом море, а два стратегических бомбардировщика Ту-160 нанесли удары в Норвежском.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. На первом плане: флаги Мали, Нигера и России
Учения проходят на 41 полигоне, включая четыре полигона на территории Беларуси, проведено 377 учебных боевых мероприятий и семь пусков крылатых ракет большой дальности, включая запуск крылатой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Головко".
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
