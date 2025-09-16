https://crimea.ria.ru/20250916/robert-redford---biografiya-1149490681.html

Роберт Редфорд - биография

Роберт Редфорд - биография

Роберт Редфорд родился 18 августа 1936 года в Санта-Моника, США, штат Калифорния. Его отец был бухгалтером в нефтяной компании Standard Oil Company, а мать –...

Роберт Редфорд родился 18 августа 1936 года в Санта-Моника, США, штат Калифорния. Его отец был бухгалтером в нефтяной компании Standard Oil Company, а мать – домохозяйкой.В юности увлекался живописью и спортом. Работал на нефтяных вышках в Лос-Анджелесе, а затем отправился в Европу. Некоторое время провел в Париже и Флоренции, где изучал искусство.В США вернулся в 1958 году и решил стать театральным художником. Поступил в Институт Пратта в Нью-Йорке. Параллельно с 1959 года изучал актерское мастерство в Американской академии драматического искусства в том же городе.Почти сразу Редфорда стали приглашать на второстепенные роли в бродвейских постановках. В большом кино дебютировал в роли новобранца Роя Лумиса в военной драме "Военная охота" Дэниса Сандерса. Уже в 1966 году получил американскую кинопремию "Золотой глобус" как лучший дебютант за роль в музыкальной мелодраме "Внутренний мир Дэйзи Кловер".Статус звезды Голливуда и всемирную известность Роберту Редфорду принес криминальный вестерн "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", вышедший на экраны в 1969 году.В 1980 году дебютировал в качестве режиссера. Он снял психологическую драму "Обыкновенные люди". Работу отметили премиями "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучший режиссер".Годом позже Редфорд учредил американский институт независимого кино "Сандэнс", который с 1985 года проводит одноименный международный фестиваль в Парк-Сити, штат Юта.Всего Роберт Редфорд сыграл примерно в 80 фильмах и сериалах. Причем в некоторых лентах снимался без каскадеров. В числе наиболее известных работ с его участием – "Афера" (1973), "Три дня Кондора" (1975), "Вся президентская рать" (1976), "Из Африки" (1985) и "Непристойное предложение" (1993).Роберт Редфорд много времени уделял благотворительности и охране природы. Поддерживал образовательные программы для американских индейцев, содействовал сохранению лесов.Умер 16 сентября в возрасте 89 лет.

