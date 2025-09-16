https://crimea.ria.ru/20250916/reyd-v-sevastopole-zakryt--1149476515.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T09:20
2025-09-16T09:20
2025-09-16T09:22
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b82fc54b8ba89122725eed6ef31a6984.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aa727fabb993f6363055f2891b4b7db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта
09:20 16.09.2025 (обновлено: 09:22 16.09.2025)