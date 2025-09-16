Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/reyd-v-sevastopole-zakryt--1149476515.html
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T09:20
2025-09-16T09:22
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b82fc54b8ba89122725eed6ef31a6984.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141433625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aa727fabb993f6363055f2891b4b7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта

09:20 16.09.2025 (обновлено: 09:22 16.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрустальная бухта в Севастополе
Хрустальная бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает городской профильный департамент.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.

Причины закрытия морского сообщения не уточняются. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Накануне в Севастополе также закрывали рейд. Ограничение продлилось 20 минут, после чего морской транспорт возобновил работу в штатном режиме.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
11:23Керчь частично обесточена
11:06Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:40Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
10:35Землю продолжает штормить: когда возможны возвратные магнитные бури
10:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
10:06В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
09:57ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку 0:50
09:52Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений
09:35Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
09:26Его жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова
09:20Рейд в Севастополе закрыт
09:07ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
08:52Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
08:28В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
08:04Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
07:52После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ
07:30Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
07:07СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
06:37Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
Лента новостейМолния