Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Рейд в Севастополе открыт

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T18:20

2025-09-16T18:20

2025-09-16T18:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.Катера и паромы приостанавливали рейсы через бухту во вторник в 17.50.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

