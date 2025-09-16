Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Рейд в Севастополе открыт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.Катера и паромы приостанавливали рейсы через бухту во вторник в 17.50.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.
Катера и паромы приостанавливали рейсы через бухту во вторник в 17.50.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
