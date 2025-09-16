https://crimea.ria.ru/20250916/reyd-v-sevastopole-otkryt-1149493527.html
Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает городской департамент транспорта.Катера и паромы приостанавливали рейсы через бухту во вторник в 17.50.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
