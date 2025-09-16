Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на учения "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Путин прибыл на учения "Запад-2025"
Путин прибыл на учения "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Путин прибыл на учения "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025". Главнокомандующий армией РФ пообщался с представителями иностранных государств, приглашенных на учения, а также осмотрел вооружение, военную и специальную технику, которая задействована в стратегических тренировках. Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в учениях принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники, включая 333 летательных аппарата, среди которых тактическая, стратегическая и военно-транспортная авиация, отметил Путин.Кроме того, в учении принимают участие свыше 247 кораблей, в том числе надводные и подводные суда. Президент подчеркнул, что структура учений строилась с учетом опыта, полученного при проведении специальной военной операции.К учениям присоединились и зарубежные делегации: 25 иностранных представителей, из которых 16 направили официальные делегации, а шесть прислали воинские контингенты для участия в маневрах, отметил президент.Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".
Путин прибыл на учения "Запад-2025"

Путин посетил основную часть учений "Запад-2025"

18:39 16.09.2025 (обновлено: 19:06 16.09.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025".
Главнокомандующий армией РФ пообщался с представителями иностранных государств, приглашенных на учения, а также осмотрел вооружение, военную и специальную технику, которая задействована в стратегических тренировках.

"Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите от любой агрессии союзных государств", – отметил Путин.

Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в учениях принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники, включая 333 летательных аппарата, среди которых тактическая, стратегическая и военно-транспортная авиация, отметил Путин.
Кроме того, в учении принимают участие свыше 247 кораблей, в том числе надводные и подводные суда. Президент подчеркнул, что структура учений строилась с учетом опыта, полученного при проведении специальной военной операции.
К учениям присоединились и зарубежные делегации: 25 иностранных представителей, из которых 16 направили официальные делегации, а шесть прислали воинские контингенты для участия в маневрах, отметил президент.
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".
