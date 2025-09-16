https://crimea.ria.ru/20250916/putin-pribyl-na-ucheniya-zapad-2025-1149494119.html

Путин прибыл на учения "Запад-2025"

Путин прибыл на учения "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии... РИА Новости Крым, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025". Главнокомандующий армией РФ пообщался с представителями иностранных государств, приглашенных на учения, а также осмотрел вооружение, военную и специальную технику, которая задействована в стратегических тренировках. Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в учениях принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники, включая 333 летательных аппарата, среди которых тактическая, стратегическая и военно-транспортная авиация, отметил Путин.Кроме того, в учении принимают участие свыше 247 кораблей, в том числе надводные и подводные суда. Президент подчеркнул, что структура учений строилась с учетом опыта, полученного при проведении специальной военной операции.К учениям присоединились и зарубежные делегации: 25 иностранных представителей, из которых 16 направили официальные делегации, а шесть прислали воинские контингенты для участия в маневрах, отметил президент.Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео В Белоруссии задержали поляка с секретными документами по учениям "Запад"

