Рейтинг@Mail.ru
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/putin-na-ucheniyakh-zapad-2025-i-nastuplenie-izrailya-na-gazu-glavnoe-1149499065.html
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное
Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T22:48
2025-09-16T22:48
новости
главное за день
в мире
сша
украина
россия
коллективный запад
севастополь
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149494832_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_265c468def4f4d1b94708193fb53b710.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. Новые заявления президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского о конфликте на Украине. ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже выросла до рекордных 73 тысяч рублей за тонну. Избирком в Севастополе признал выборы губернатора состоявшимися.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025".Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в них принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники.Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что по замыслу учений войска отражают крупномасштабную военную агрессию запада.Израиль начал наступление на ГазуАрмия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками. ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары и вскоре после этого в город вошли израильские танки. В докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признали действия Израиля геноцидом.Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы.Новые заявления Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах, так как делегации стран, по его словам, "не могут находиться вместе".В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине."Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – заявил Зеленский.Удар по узлу распределения западного оружия ВСУРоссийские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны России.Цена Аи-92 на бирже снова побила рекордОптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну. Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер.Одновременно подорожали бензин Аи-95, летнее дизельное топливо, мазут и авиакеросин. Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ).Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимисяРезультаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. Явка избирателей составила 66,96 процента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250916/1149483582.html
https://crimea.ria.ru/20250916/pentagon-odobril-otpravku-voennoy-pomoschi-ukraine-za-schet-stran-nato-1149498190.html
https://crimea.ria.ru/20250916/zachem-zelenskiy-publichno-oskorblyaet-trampa--mnenie-1149484951.html
https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-vyskazalis-o-reshenii-polshi-zakryt-granitsu-s-belorussiey-1149492519.html
https://crimea.ria.ru/20250916/umer-amerikanskiy-akter-i-rezhisser-robert-redford-1149489454.html
https://crimea.ria.ru/20250916/pozyvnoy-asket-v-yugo-vostochnom-krymu-snimayut-ekshn-dramu-1149492676.html
сша
украина
россия
севастополь
израиль
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149494832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa0b5b7c3c8df99eb36bcf4739101fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, главное за день, в мире, сша, украина, россия, коллективный запад, севастополь, политика, внешняя политика, израиль, бензин, белоруссия
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное

Путин на учениях "Запад-2025" и оккупация Газы Израилем – главное за день

22:48 16.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. Новые заявления президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского о конфликте на Украине. ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже выросла до рекордных 73 тысяч рублей за тонну. Избирком в Севастополе признал выборы губернатора состоявшимися.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Совместное учение России и Беларуси "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025".
Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в них принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что по замыслу учений войска отражают крупномасштабную военную агрессию запада.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
13:17
Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"

Израиль начал наступление на Газу

Армия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками. ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары и вскоре после этого в город вошли израильские танки.
В докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признали действия Израиля геноцидом.
Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы.
Здание Пентагона. Архивное фото
21:25
Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО

Новые заявления Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах, так как делегации стран, по его словам, "не могут находиться вместе".
В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине.
"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – заявил Зеленский.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
14:52Радио "Спутник в Крыму"
Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение

Удар по узлу распределения западного оружия ВСУ

Российские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны России.
Белорусский пограничник на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
19:17Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией

Цена Аи-92 на бирже снова побила рекорд

Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну. Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер.
Одновременно подорожали бензин Аи-95, летнее дизельное топливо, мазут и авиакеросин. Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Американский режиссер и актер Роберт Редфорд - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
15:30
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися

Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. Явка избирателей составила 66,96 процента.
"Протокол о результатах выборов губернатора города Севастополя и сводная таблица к нему подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 16 сентября 2025 года всеми членами СГИК. Выборы губернатора города Севастополя признаны состоявшимися, а результаты — действительными", - говорится в сообщении.
Съемки экшн-драмы Позывной Аскет в Крыму: бойцам спецназа РФ предстоит освободить заложников - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
18:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГлавное за деньВ миреСШАУкраинаРоссияКоллективный ЗападСевастопольПолитикаВнешняя политикаИзраильБензинБелоруссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное
22:27В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
21:59Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь
21:43Стали известны имена международных ведущих "Интервидения"
21:25Пентагон одобрил отправку военной помощи Украине за счет стран НАТО
21:04Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
20:46Выявление рака на ранних стадиях в России достигло исторического рекорда
20:20Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина
19:59В Севастополе отреставрируют Петропавловский и Покровский соборы
19:38Учения "Запад-2025": войска отражают крупномасштабную военную агрессию
19:17В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией
19:00"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в Крыму
18:49В Большой Алуште на четыре дня отключат газ
18:39Путин прибыл на учения "Запад-2025"
18:20Рейд в Севастополе открыт
18:11"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
17:51В Севастополе закрыли рейд
17:3923 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в Крыму
17:20Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
16:39В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
Лента новостейМолния