Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное
Путин на учениях "Запад-2025" и наступление Израиля на Газу: главное
Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. Новые заявления президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского о конфликте на Украине. ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже выросла до рекордных 73 тысяч рублей за тонну. Избирком в Севастополе признал выборы губернатора состоявшимися.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025".Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в них принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники.Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что по замыслу учений войска отражают крупномасштабную военную агрессию запада.Израиль начал наступление на ГазуАрмия Израиля начала наступление на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками. ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары и вскоре после этого в город вошли израильские танки. В докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признали действия Израиля геноцидом.Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы.Новые заявления Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах, так как делегации стран, по его словам, "не могут находиться вместе".В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине."Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – заявил Зеленский.Удар по узлу распределения западного оружия ВСУРоссийские войска нанесли удар по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны России.Цена Аи-92 на бирже снова побила рекордОптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум и достигла 73 144 рублей за тонну. Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер.Одновременно подорожали бензин Аи-95, летнее дизельное топливо, мазут и авиакеросин. Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ).Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимисяРезультаты выборов губернатора Севастополя утверждены. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. Явка избирателей составила 66,96 процента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил совместное учение России и Беларуси "Запад-2025" в Нижегородской области. Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. Новые заявления президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского о конфликте на Украине. ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ. Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже выросла до рекордных 73 тысяч рублей за тонну. Избирком в Севастополе признал выборы губернатора состоявшимися.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Совместное учение России и Беларуси "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин посетил
полигон "Мулино" в Нижегородской области, где проходит основная фаза совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2025".
Как уточнил российский лидер, мероприятия проходят на 41 полигоне. Всего в них принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Также задействовано порядка 10 тысяч современных образцов вооружения и техники.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал
, что по замыслу учений войска отражают крупномасштабную военную агрессию запада.
Израиль начал наступление на Газу
Армия Израиля начала наступление
на город Газа с целью оккупации, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Axios
. Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками. ВВС Израиля нанесли массированные авиаудары и вскоре после этого в город вошли израильские танки.
В докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признали действия Израиля геноцидом
.
Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы.
Новые заявления Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение
с Россией по урегулированию ситуации на Украине. При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах, так как делегации стран, по его словам, "не могут находиться вместе".
В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул
Дональду Трампу новое условие по урегулированию конфликта на Украине.
"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", – заявил Зеленский.
Удар по узлу распределения западного оружия ВСУ
Российские войска нанесли удар
по логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. Также поражены места хранения и запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны России.
Цена Аи-92 на бирже снова побила рекорд
Оптовая цена бензина марки Аи-92 на Петербургской бирже в пятый раз в этом году обновила исторический максимум
и достигла 73 144 рублей за тонну. Рост за день составил 1,9% – подъем произошел после решения властей увеличить порог отклонения цен, при котором работает демпфер.
Одновременно подорожали бензин Аи-95, летнее дизельное топливо, мазут и авиакеросин. Единственный заметный спад зафиксирован у сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
Результаты выборов губернатора Севастополя утверждены
. Об этом сообщили в городской избирательной комиссии. Явка избирателей составила 66,96 процента.
"Протокол о результатах выборов губернатора города Севастополя и сводная таблица к нему подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 16 сентября 2025 года всеми членами СГИК. Выборы губернатора города Севастополя признаны состоявшимися, а результаты — действительными", - говорится в сообщении.
