"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму - РИА Новости Крым, 16.09.2025
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
Камера! Мотор! Щелчок киношной хлопушки и… пейзажи юго-восточного Крыма превращаются в настоящую сирийскую деревню. Взрывы. РПГ. Автоматные очереди. Бойцы... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T18:11
2025-09-16T19:14
эксклюзивы риа новости крым
крым
феодосия
кино
кинематограф
крым кинематографический
культура
искусство
Камера! Мотор! Щелчок киношной хлопушки и… пейзажи юго-восточного Крыма превращаются в настоящую сирийскую деревню. Взрывы. РПГ. Автоматные очереди. Бойцы спецназа РФ освобождают заложников.Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет". О чем кино, как проходят съемки, кто снимается в главных ролях и когда картина выйдет на экраны – все это выяснили корреспонденты РИА Новости Крым, побывав на площадке в заключительный съемочный день.Сирийская деревняВсе здесь почти настоящее: глиняные домики-ульи, пыльный ветер, арабская вязь на покосившихся вывесках. Вот здесь – деревенский курятник, а дальше – каменный колодец. Чуть в стороне – режиссерская палатка, откуда доносится громкое: "Поехали!", вслед за которым тишину пейзажа разрывают выстрелы и взрывы. Бойцы спецназа освобождают заложников.Часть декораций киношники привезли с собой, что-то достраивали крымские декораторы. В поисках подходящего реквизита исколесили весь полуостров. Так, машину, которая прямо на наших глазах взлетает в воздух, доставили на юго-восточный берег из Евпатории. Все, чтобы сделать кино максимально реалистичным.О чем киноВ крымских пейзажах снимают только некоторые сцены. По сюжету главный герой – боец спецназа с позывным "Аскет" – после службы в Сирии возвращается в это место в своих воспоминаниях. Основную часть картины снимали в Вологде. Главную роль играет российский актер кино и театра Евгений Шириков. Он же соавтор сценария.По словам режиссера-постановщика и продюсера проекта Евгения Татарова, "Позывной "Аскет" поднимет вопросы вечных человеческих ценностей: долга, самоотверженности, детско-родительских отношений. Красной нитью в картине проходит и тема патриотизма."Очень хотелось снять жанровое кино с экшном и появилась идея, рассказ одного из людей, которого в последствии ввели в сценарий. Любой мужчина позиционируется в сознании людей как защитник и в данном случае сюжет полностью подтверждает это. Когда приходит время, наш главный герой встает на защиту не только своей семьи, но и города, и страны в целом", – говорит он."Позывной "Аскет"Съемочный день – двенадцатичасовой. Начинается ранним утром. Сначала актеры готовятся: грим, костюм. И даже тактическая подготовка – без этого в боевых сценах не обойтись."По сюжету присутствуют боевые сцены, которые требуют реалистичности. При этом не все актеры держали в руках оружие и умеют это делать. Моя задача, чтобы в кадре это выглядело соответствующе. Они стараются", – говорит главный консультант фильма. Он – участник боевых действий в Сирии. Реальный боец с позывным "Аскет". И хотя образ главного персонажа, скорее, собирательный, главные черты, характер героя сценаристы списывали с него."Аскет" задействован в ряде сцен. Это не первый его актерский опыт – вместе с Евгением Шириковым он уже принимал участие в съемках клипа на песню Григория Лепса "Архангел Михаил". В новой картине он делит съемочную площадку с Кириллом Жандаровым, Александром Лымаревым, Марией Симоновой, Юлией Юрченко, Анной Куклиной и другими российскими актерами. Остросюжетная драма о чести, самоотверженности, долге и семейных ценностях выйдет на экраны в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России45 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в КоктебелеВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
крым
феодосия
крым, феодосия, кино, кинематограф, крым кинематографический, культура, искусство
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму

В Крыму снимают сцены экшн-драмы "Позывной "Аскет" о войне в Сирии

18:11 16.09.2025 (обновлено: 19:14 16.09.2025)
 
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
Камера! Мотор! Щелчок киношной хлопушки и… пейзажи юго-восточного Крыма превращаются в настоящую сирийскую деревню. Взрывы. РПГ. Автоматные очереди. Бойцы спецназа РФ освобождают заложников.
Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет". О чем кино, как проходят съемки, кто снимается в главных ролях и когда картина выйдет на экраны – все это выяснили корреспонденты РИА Новости Крым, побывав на площадке в заключительный съемочный день.

Сирийская деревня

Все здесь почти настоящее: глиняные домики-ульи, пыльный ветер, арабская вязь на покосившихся вывесках. Вот здесь – деревенский курятник, а дальше – каменный колодец. Чуть в стороне – режиссерская палатка, откуда доносится громкое: "Поехали!", вслед за которым тишину пейзажа разрывают выстрелы и взрывы. Бойцы спецназа освобождают заложников.
© РИА Новости КрымСъемки экшн-драмы "Позывной "Аскет" в Крыму: бойцам спецназа РФ предстоит освободить заложников
Съемки экшн-драмы Позывной Аскет в Крыму: бойцам спецназа РФ предстоит освободить заложников - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым
Съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет" в Крыму: бойцам спецназа РФ предстоит освободить заложников

"По сюжету наши военнослужащие приходят в сирийскую деревню, чтобы обнаружить и уничтожить самого главного злодея, – говорит исполнительный продюсер фильма Елена Калинина. – Кинематографисты давно облюбовали эту площадку. Место и географически, и визуально подходит под нашу историю. Часть декораций уже были, нам оставалось достроить игровую деревню. И натурная часть максимально близкая – холмистая местность, которая тоже будет подходить под наш сюжет".

Часть декораций киношники привезли с собой, что-то достраивали крымские декораторы. В поисках подходящего реквизита исколесили весь полуостров. Так, машину, которая прямо на наших глазах взлетает в воздух, доставили на юго-восточный берег из Евпатории. Все, чтобы сделать кино максимально реалистичным.
© РИА Новости КрымСъемки экшн-драмы "Позывной "Аскет" проходят в Крыму
Съемки экшн-драмы Позывной Аскет проходят в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым
Съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет" проходят в Крыму

О чем кино

В крымских пейзажах снимают только некоторые сцены. По сюжету главный герой – боец спецназа с позывным "Аскет" – после службы в Сирии возвращается в это место в своих воспоминаниях. Основную часть картины снимали в Вологде. Главную роль играет российский актер кино и театра Евгений Шириков. Он же соавтор сценария.
"Это история отца и дочери. Экшн-драма. Бывший спецназовец, который прошел боевые действия в Сирии, больше не может быть в профессии как офицер после серьезной контузии. Он живет мирной жизнью в своем городке, без цели. Он в тяжелой жизненной ситуации, ему не дают видеться с дочерью, он работает охранником на заводе. А потом так получается, что он спасает от террористов завод и свою дочку, которая будет заложницей", – раскрывает сюжетную линию Шириков.
© РИА Новости КрымГлавный герой (в центре): российский актер театра и кино Евгений Шириков играет бойца с позывным "Аскет"
Главный герой (в центре): российский актер театра и кино Евгений Шириков играет бойца с позывным Аскет - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым
Главный герой (в центре): российский актер театра и кино Евгений Шириков играет бойца с позывным "Аскет"
По словам режиссера-постановщика и продюсера проекта Евгения Татарова, "Позывной "Аскет" поднимет вопросы вечных человеческих ценностей: долга, самоотверженности, детско-родительских отношений. Красной нитью в картине проходит и тема патриотизма.
"Очень хотелось снять жанровое кино с экшном и появилась идея, рассказ одного из людей, которого в последствии ввели в сценарий. Любой мужчина позиционируется в сознании людей как защитник и в данном случае сюжет полностью подтверждает это. Когда приходит время, наш главный герой встает на защиту не только своей семьи, но и города, и страны в целом", – говорит он.

"Позывной "Аскет"

Съемочный день – двенадцатичасовой. Начинается ранним утром. Сначала актеры готовятся: грим, костюм. И даже тактическая подготовка – без этого в боевых сценах не обойтись.
"По сюжету присутствуют боевые сцены, которые требуют реалистичности. При этом не все актеры держали в руках оружие и умеют это делать. Моя задача, чтобы в кадре это выглядело соответствующе. Они стараются", – говорит главный консультант фильма.
© РИА Новости КрымСъемки экшн-драмы "Позывной "Аскет": в крымских пейзажах построили настоящую сирийскую деревню
Съемки экшн-драмы Позывной Аскет: в крымских пейзажах построили настоящую сирийскую деревню - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым
Съемки экшн-драмы "Позывной "Аскет": в крымских пейзажах построили настоящую сирийскую деревню
Он – участник боевых действий в Сирии. Реальный боец с позывным "Аскет". И хотя образ главного персонажа, скорее, собирательный, главные черты, характер героя сценаристы списывали с него.
"Аскет" задействован в ряде сцен. Это не первый его актерский опыт – вместе с Евгением Шириковым он уже принимал участие в съемках клипа на песню Григория Лепса "Архангел Михаил".
В новой картине он делит съемочную площадку с Кириллом Жандаровым, Александром Лымаревым, Марией Симоновой, Юлией Юрченко, Анной Куклиной и другими российскими актерами.
Остросюжетная драма о чести, самоотверженности, долге и семейных ценностях выйдет на экраны в 2026 году.
