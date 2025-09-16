https://crimea.ria.ru/20250916/pozyvnoy-asket-v-yugo-vostochnom-krymu-snimayut-ekshn-dramu-1149492676.html

"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму

2025-09-16T18:11

2025-09-16T18:11

2025-09-16T19:14

Камера! Мотор! Щелчок киношной хлопушки и… пейзажи юго-восточного Крыма превращаются в настоящую сирийскую деревню. Взрывы. РПГ. Автоматные очереди. Бойцы спецназа РФ освобождают заложников.Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет". О чем кино, как проходят съемки, кто снимается в главных ролях и когда картина выйдет на экраны – все это выяснили корреспонденты РИА Новости Крым, побывав на площадке в заключительный съемочный день.Сирийская деревняВсе здесь почти настоящее: глиняные домики-ульи, пыльный ветер, арабская вязь на покосившихся вывесках. Вот здесь – деревенский курятник, а дальше – каменный колодец. Чуть в стороне – режиссерская палатка, откуда доносится громкое: "Поехали!", вслед за которым тишину пейзажа разрывают выстрелы и взрывы. Бойцы спецназа освобождают заложников.Часть декораций киношники привезли с собой, что-то достраивали крымские декораторы. В поисках подходящего реквизита исколесили весь полуостров. Так, машину, которая прямо на наших глазах взлетает в воздух, доставили на юго-восточный берег из Евпатории. Все, чтобы сделать кино максимально реалистичным.О чем киноВ крымских пейзажах снимают только некоторые сцены. По сюжету главный герой – боец спецназа с позывным "Аскет" – после службы в Сирии возвращается в это место в своих воспоминаниях. Основную часть картины снимали в Вологде. Главную роль играет российский актер кино и театра Евгений Шириков. Он же соавтор сценария.По словам режиссера-постановщика и продюсера проекта Евгения Татарова, "Позывной "Аскет" поднимет вопросы вечных человеческих ценностей: долга, самоотверженности, детско-родительских отношений. Красной нитью в картине проходит и тема патриотизма."Очень хотелось снять жанровое кино с экшном и появилась идея, рассказ одного из людей, которого в последствии ввели в сценарий. Любой мужчина позиционируется в сознании людей как защитник и в данном случае сюжет полностью подтверждает это. Когда приходит время, наш главный герой встает на защиту не только своей семьи, но и города, и страны в целом", – говорит он."Позывной "Аскет"Съемочный день – двенадцатичасовой. Начинается ранним утром. Сначала актеры готовятся: грим, костюм. И даже тактическая подготовка – без этого в боевых сценах не обойтись."По сюжету присутствуют боевые сцены, которые требуют реалистичности. При этом не все актеры держали в руках оружие и умеют это делать. Моя задача, чтобы в кадре это выглядело соответствующе. Они стараются", – говорит главный консультант фильма. Он – участник боевых действий в Сирии. Реальный боец с позывным "Аскет". И хотя образ главного персонажа, скорее, собирательный, главные черты, характер героя сценаристы списывали с него."Аскет" задействован в ряде сцен. Это не первый его актерский опыт – вместе с Евгением Шириковым он уже принимал участие в съемках клипа на песню Григория Лепса "Архангел Михаил". В новой картине он делит съемочную площадку с Кириллом Жандаровым, Александром Лымаревым, Марией Симоновой, Юлией Юрченко, Анной Куклиной и другими российскими актерами. Остросюжетная драма о чести, самоотверженности, долге и семейных ценностях выйдет на экраны в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России45 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в КоктебелеВ Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии

крым

феодосия

Галина Оленева

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

