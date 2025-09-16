https://crimea.ria.ru/20250916/posle-nachala-uchebnogo-goda-vsu-aktivizirovali-obstrely-shkol-1149474828.html

После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ

После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ - РИА Новости Крым, 16.09.2025

После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ

С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским... РИА Новости Крым, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Кроме того, с началом учебного года киевские боевики активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил посол по особым поручениям.Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные беспилотники и стрелковое оружие, перечислил посол по особым поручениям МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

