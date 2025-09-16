После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ

https://crimea.ria.ru/20250916/posle-nachala-uchebnogo-goda-vsu-aktivizirovali-obstrely-shkol-1149474828.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Кроме того, с началом учебного года киевские боевики активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил посол по особым поручениям.Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные беспилотники и стрелковое оружие, перечислил посол по особым поручениям МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений, а на фоне прошедших региональных выборов в РФ число ударов ВСУ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Главным внутриполитическим событием прошедшей недели стало проведение региональных выборов в 81 субъекте Российской Федерации. На этом фоне число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года", – цитирует еженедельный доклад Мирошника РИА Новости.
Кроме того, с началом учебного года киевские боевики активизировали обстрелы образовательных учреждений, добавил посол по особым поручениям.
"Украинские нацисты атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики и городе Васильевка Запорожской области. Также задокументирован удар по школе-интернату в Ростовской области. В момент атаки в учебном заведении находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, жертв среди детей удалось избежать", – сказал Мирошник.
Всего по гражданским целям на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3738 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные беспилотники и стрелковое оружие, перечислил посол по особым поручениям МИД РФ.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", – подчеркнул Мирошник.
