Рейтинг@Mail.ru
Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/otkazali-tormoza-pyat-geologov-utonuli-v-vezdekhode-v-zabaykale-1149484330.html
Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T13:43
2025-09-16T14:00
забайкальский край
происшествия
новости
водоемы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c225d93409094e9f39f26fa0440033df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.Следователи приступили к производству следственных действий. Будет осмотрено место происшествия, установлены и допрошены владельцы автомобиля. Следователи назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
забайкальский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00b501f4809ba766a32badedd40c1dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
забайкальский край, происшествия, новости, водоемы
Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье

Пять человек на вездеходе утонули в озере Амудисы в Забайкалье

13:43 16.09.2025 (обновлено: 14:00 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

"16 сентября 2025 года в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия", – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.
Следователи приступили к производству следственных действий. Будет осмотрено место происшествия, установлены и допрошены владельцы автомобиля. Следователи назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Забайкальский крайПроисшествияНовостиВодоемы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
15:30Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:27В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
15:13Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
14:52Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение
14:32Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
14:12Крымский мост: обстановка и очередь на километры
13:59В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
13:43Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
13:24Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
13:17Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
13:03Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
12:48Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
12:26В Крыму назначили врио главы Мининформа
12:22ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
12:12Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"
11:43В Керчи поймали подозреваемого в серийных кражах мобильных телефонов
11:29Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
11:23Керчь частично обесточена
11:06Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Лента новостейМолния