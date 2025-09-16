Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье

https://crimea.ria.ru/20250916/otkazali-tormoza-pyat-geologov-utonuli-v-vezdekhode-v-zabaykale-1149484330.html
Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.Следователи приступили к производству следственных действий. Будет осмотрено место происшествия, установлены и допрошены владельцы автомобиля. Следователи назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.
13:43 16.09.2025 (обновлено: 14:00 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.
"16 сентября 2025 года в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.
Следователи приступили к производству следственных действий. Будет осмотрено место происшествия, установлены и допрошены владельцы автомобиля. Следователи назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.