Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье

2025-09-16T13:43

2025-09-16T13:43

2025-09-16T14:00

забайкальский край

происшествия

новости

водоемы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/21/1114542197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c225d93409094e9f39f26fa0440033df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пять человек погибли на утонувшем вездеходе в озере Амудисы Каларского муниципального округа в Забайкалье. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.Следователи приступили к производству следственных действий. Будет осмотрено место происшествия, установлены и допрошены владельцы автомобиля. Следователи назначат производство судебных медицинских экспертиз, истребуют и исследуют необходимые документы.

Новости

