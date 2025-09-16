Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь
Суд в США рассмотрит вопрос о смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и общественного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости.
Обвиняемому выдвинули обвинение по семи пунктам. Ему грозит смертная казнь.
"Я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил на пресс-конференции окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей.
Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии.
Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.
В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".
Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.
Подозреваемый был задержан спустя два дня – в пятницу, 12 сентября.
