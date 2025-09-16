https://crimea.ria.ru/20250916/obvinyaemomu-v-ubiystve-kirka-grozit-smertnaya-kazn-1149498883.html

Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и общественного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости.Обвиняемому выдвинули обвинение по семи пунктам. Ему грозит смертная казнь.Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.Подозреваемый был задержан спустя два дня – в пятницу, 12 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержанЧто Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине

