Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь
Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь
Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и общественного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T21:59
2025-09-16T21:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и общественного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости.Обвиняемому выдвинули обвинение по семи пунктам. Ему грозит смертная казнь.Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.Подозреваемый был задержан спустя два дня – в пятницу, 12 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержанЧто Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
Обвиняемому в убийстве Кирка грозит смертная казнь

Суд в США рассмотрит вопрос о смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

21:59 16.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Прокуратура округа Юта официально предъявила обвинения подозреваемому в убийстве консервативного политика и общественного активиста Чарли Кирка, сообщает РИА Новости.
Обвиняемому выдвинули обвинение по семи пунктам. Ему грозит смертная казнь.
"Я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил на пресс-конференции окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей.
Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии.
Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.
В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".
Власти Юты заявили, что будут добиваться смертного приговора для убийцы Кирка.
Подозреваемый был задержан спустя два дня – в пятницу, 12 сентября.
