Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
Армия России продолжает активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение...
16.09.2025
2025-09-16T13:09
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР и продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 1400 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 260 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУНад Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночьДля воинов СВО передадут 97 земельных участков в Севастополе
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков

Новости СВО – за сутки армия РФ продвинулась вперед и уничтожила более 1400 боевиков ВСУ

13:03 16.09.2025 (обновлено: 13:09 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР и продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 1400 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 260 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.
Кроме того, средствами ПВО сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
