https://crimea.ria.ru/20250916/novosti-svo-kievskiy-rezhim-za-sutki-poteryal-bolshe-1400-boevikov-1149482964.html

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков

Армия России продолжает активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T13:03

2025-09-16T13:03

2025-09-16T13:09

новости сво

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Армия России продолжает активное наступление по линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Российские военные улучшили тактическое положение в ДНР и продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. За минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 1400 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 260 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУНад Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночьДля воинов СВО передадут 97 земельных участков в Севастополе

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика