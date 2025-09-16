https://crimea.ria.ru/20250916/nad-krymom-i-regionami-strany-sbili-87-bespilotnikov-za-noch-1149474909.html
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ
2025-09-16T07:30
2025-09-16T07:30
2025-09-16T07:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во вторник.Три беспилотника были ликвидированы над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 30 – над территорией Курской области, 18 – над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, пять – над Тульской, четыре – над Рязанской, по два – над Волгоградской и Воронежской, еще один дрон был нейтрализован над Нижегородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
