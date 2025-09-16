https://crimea.ria.ru/20250916/nad-krymom-i-regionami-strany-sbili-87-bespilotnikov-za-noch-1149474909.html

Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь

Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь

Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T07:30

2025-09-16T07:30

2025-09-16T07:43

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

новости

крым

черное море

курская область

ставропольский край

ростовская область

брянская область

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во вторник.Три беспилотника были ликвидированы над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 30 – над территорией Курской области, 18 – над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, пять – над Тульской, четыре – над Рязанской, по два – над Волгоградской и Воронежской, еще один дрон был нейтрализован над Нижегородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

курская область

ставропольский край

ростовская область

брянская область

тульская область

рязанская область

волгоградская область

воронежская область

нижегородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, новости, крым, черное море, курская область, ставропольский край, ростовская область, брянская область, тульская область, рязанская область, волгоградская область, воронежская область, нижегородская область, пво, вооруженные силы россии