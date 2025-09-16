Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T07:30
2025-09-16T07:43
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во вторник.Три беспилотника были ликвидированы над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 30 – над территорией Курской области, 18 – над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, пять – над Тульской, четыре – над Рязанской, по два – над Волгоградской и Воронежской, еще один дрон был нейтрализован над Нижегородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь

87 беспилотников сбили над Крымом и регионами страны за ночь

07:30 16.09.2025 (обновлено: 07:43 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 87 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ во вторник.
"В течение прошедшей ночи c 23:00 до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Три беспилотника были ликвидированы над Крымом, один – над акваторией Черного моря, 30 – над территорией Курской области, 18 – над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, пять – над Тульской, четыре – над Рязанской, по два – над Волгоградской и Воронежской, еще один дрон был нейтрализован над Нижегородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
