https://crimea.ria.ru/20250916/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1149478215.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Пассажирские катера и паром в Севастополе возобновили работу, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T11:06
2025-09-16T11:06
2025-09-16T11:11
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пассажирские катера и паром в Севастополе возобновили работу, сообщает профильный городской департамент.Рейд перекрыли после 9 часов утра. Причины ограничения движения не сообщались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общественный транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Катера и паром в Севастополе возобновили работу
11:06 16.09.2025 (обновлено: 11:11 16.09.2025)