Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1149478215.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Пассажирские катера и паром в Севастополе возобновили работу, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T11:06
2025-09-16T11:11
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пассажирские катера и паром в Севастополе возобновили работу, сообщает профильный городской департамент.Рейд перекрыли после 9 часов утра. Причины ограничения движения не сообщались.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abd2b70075c40ad5e3869adce3df39a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, общественный транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

Катера и паром в Севастополе возобновили работу

11:06 16.09.2025 (обновлено: 11:11 16.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Пассажирские катера и паром в Севастополе возобновили работу, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Рейд перекрыли после 9 часов утра. Причины ограничения движения не сообщались.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеОбщественный транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
11:23Керчь частично обесточена
11:06Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
10:40Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
10:35Землю продолжает штормить: когда возможны возвратные магнитные бури
10:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
10:06В России фиксируют резкий рост заболеваемости ОРВИ
09:57ФСБ задержала устроившую взрыв на Транссибе россиянку 0:50
09:52Где в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений
09:35Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
09:26Его жизнь прошла в сражениях: ко дню рождения фельдмаршала Кутузова
09:20Рейд в Севастополе закрыт
09:07ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
08:52Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
08:28В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
08:04Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
07:52После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ
07:30Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
07:07СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
06:37Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
Лента новостейМолния