Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина
Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина
ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T20:20
2025-09-16T20:25
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
атаки всу
васильевка
происшествия
новые регионы россии
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал он в Telegram.

Ранее во вторник под артиллерийский обстрел украинских войск попали топливные склады Запорожской АЭС. Как сообщили на станции, в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров.

Эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".

12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.
Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина

В Запорожской области при атаке дронов по Васильевке разрушена часовня и ранена женщина

20:20 16.09.2025 (обновлено: 20:25 16.09.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
Последствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал он в Telegram.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
Последствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Последствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
Ранее во вторник под артиллерийский обстрел украинских войск попали топливные склады Запорожской АЭС. Как сообщили на станции, в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров.
Эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".
12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.
