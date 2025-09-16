https://crimea.ria.ru/20250916/massirovannyy-udar-vsu-po-vasilevke--razrushena-chasovnya-i-ranena-zhenschina-1149497581.html

Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина

Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина

ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее во вторник под артиллерийский обстрел украинских войск попали топливные склады Запорожской АЭС. Как сообщили на станции, в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров.Эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человекОдин человек погиб и шесть ранены при атаке ВСУ на Херсонщину

