Массированный удар ВСУ по Васильевке – разрушена часовня и ранена женщина
20:20 16.09.2025 (обновлено: 20:25 16.09.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия массированного удара ВСУ по Васильевке Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар при помощи беспилотников по Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал он в Telegram.
Ранее во вторник под артиллерийский обстрел украинских войск попали топливные склады Запорожской АЭС. Как сообщили на станции, в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров.
Эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".
12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.
