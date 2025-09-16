Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет

https://crimea.ria.ru/20250916/krymskiy-most-seychas-ochered-so-storony-kerchi-rastet-1149477495.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи формируется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По прогнозам экспертов, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

