Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет
Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи формируется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T10:25
2025-09-16T10:26
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129055623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93ffdfe04428f1cb62f3aaf63108612e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи формируется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По прогнозам экспертов, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи растет

На Крымском мосту сейчас стоят 135 транспортных средств со стороны Керчи

10:25 16.09.2025 (обновлено: 10:26 16.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас продолжает работать в штатном режиме, со стороны Керчи формируется очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 10 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 135 транспортных средств", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
По прогнозам экспертов, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
