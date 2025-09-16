https://crimea.ria.ru/20250916/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-vtornika-1149498051.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру вторника проезд к пунктам досмотра свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Днем на выезде из Крыма выстроилась очередь из 403 транспортных средств.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
