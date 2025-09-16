Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
На Крымском мосту к вечеру вторника проезд к пунктам досмотра свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T21:04
2025-09-16T21:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру вторника проезд к пунктам досмотра свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Днем на выезде из Крыма выстроилась очередь из 403 транспортных средств.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника

На Крымском мосту сейчас проезд свободен с обеих сторон

21:04 16.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру вторника проезд к пунктам досмотра свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Днем на выезде из Крыма выстроилась очередь из 403 транспортных средств.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
