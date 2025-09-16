https://crimea.ria.ru/20250916/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-vtornika-1149475234.html
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
На Крымском мосту во вторник утром проезд свободен с обеих сторона транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник утром проезд свободен с обеих сторона транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
