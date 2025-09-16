Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
На Крымском мосту во вторник утром проезд свободен с обеих сторона транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T08:04
2025-09-16T08:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник утром проезд свободен с обеих сторона транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
Крымский мост: оперативные данные на утро вторника

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон

08:04 16.09.2025 (обновлено: 08:08 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. На Крымском мосту во вторник утром проезд свободен с обеих сторона транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

По прогнозам, самыми загруженными могут стать 19 и 30 сентября. Время ожидания на выезде из Крыма может составлять до двух часов, тогда как в остальные дни затруднений в проезде быть не должно.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
